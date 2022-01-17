Evcil Hayvan Bakımında Püf Noktalar

Evinizi paylaştığınız ve arkadaşlarınız olan evcil hayvanlara güzel ve konforlu bir yaşam sunmak aslında oldukça kolay. Bilmeniz gereken birkaç püf nokta ve doğru ürünler ile evcil dostlarınız mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürebilir.

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Hayvanların En Temel İhtiyacı: Barınma

Kedi, köpek, tavşan, hamster, muhabbet kuşu ve evde beslediğiniz diğer bütün evcil hayvanlar için ilk satın almanız gereken ürün yuva, ev ya da kafeslerdir. Evcil dostlarınızın boyutlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak seçmeniz gereken bu evler, onların kendilerine ait alanları olacaktır. Kedileriniz için yumuşak kedi minderi ve üstü kapalı kedi evleri, köpekleriniz için köpek yatakları, tavşan ve hamsterlarınız için de metal kafesler tercih edebilirsiniz.

Dikkat Gerektiren Bir Konu: Beslenme

Hayvanların mide ve sindirim yapıları insanlardan oldukça farklıdır. Hatta kendi içlerinde türlerine göre bile farklılık gösteren bu yapılar, beslenmelerinde de farklara sebep olur. Henüz yeni doğmuş ve yavru dostlarınızın gelişimini doğru şekilde tamamlayabilmeleri için ayrı mama ve yemler tercih etmelisiniz. Yetişkin hayvanlar için de içerisinde zengin mineral, vitamin ve besin değeri yüksek içeriklerin bulunduğu farklı mama ve yemleri tercih ederek beslenme ihtiyaçlarını karşılamanız gerekir. Yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için düzenli ve doğru beslenmeleri gereken hayvanların sıvı tüketimine de dikkat etmeniz gerekir.

Eğlence Olmadan Olmaz: Oyuncaklar

Tüm gün içlerinde biriken enerjiyi atabilecekleri ve keyifli vakitler geçirebilecekleri oyuncaklar ile evcil dostlarınızı mutlu edebilirsiniz. Hemen hemen tüm hayvanlar oyunlar oynamayı severler. Muhabbet kuşlarınız için alabileceğiniz aynalı kuş tüneği, hamsterlarınız için toplar ve koşu çemberleri dostlarınızın kafeslerindeki eğlence merkezleri olacaktır. Kedilerinizin severek oynayabilecekleri tırmalama tahtaları, köpekleriniz için kemirme oyuncakları hem enerjilerini atmaya hem de tırnak ve dişlerini rahatlatma ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olur. Oyuncaklar sadece eğlence için değil aynı zamanda dostlarınızın eğitimi ve gelişimi için de faydalıdır.

Sağlık İçin Şart: Temizlik

Doğal alanlarında temizliklerini kendileri yapsalar da ev ortamında dostlarınızın kişisel bakımını yapmak sizlerin görevidir. Kediler kendilerini yalayarak temizledikleri için yıkamanıza fazla gerek yoktur. Fakat tüy bakımı aksatmamanız gereken bir noktadır. Tüylerini tüy açıcı tarak yardımı ile taradığınız kedi ve köpeklerinizin kan dolaşımlarına da destek olursunuz. Sadece tüy ve vücut temizliği yeterli değildir. Yaşadıkları alanların da temiz olması gerekir. Tuvaletleri için kum ve talaş gibi ürünler kullanmalısınız. Kafes ve yuva temizliklerini düzenli olarak yapmaya da özen göstermelisiniz.

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