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  3. 24 Ocak 2019 10:58

Evcil hayvanını sokağa terk edene ceza geliyor

Bakan Bekir Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Evcil hayvanını sokağa terk edene ceza geliyor
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hayvanlara yönelik şiddetle ilgili çalışmalara değinen Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Süt üreticilerine yönelik destekle ilgili bilgi de veren Pakdemirli, "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek" ifadelerini kullandı.

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evcil hayvanı sokağa terk edene ceza
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