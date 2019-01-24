Evcil hayvanını sokağa terk edene ceza geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hayvanlara yönelik şiddetle ilgili çalışmalara değinen Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Süt üreticilerine yönelik destekle ilgili bilgi de veren Pakdemirli, "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek" ifadelerini kullandı.

Köpeği bağlayıp kaçtılar