Evde bakım yardımında ''heyet raporu'' şartı getirildi
Evde bakım yardımı almak isteyen vatandaşlara "heyet raporu" şartı getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre bugünden itibarern geçerli olmak üzere elinde engelli bireyin günlük yaşamını başkasının yardımı ve bakımı olmadan sürdüremeyeceğine dair heyet raporu olmayan yardım ödemesi alamayacak.

Evde bakım yardımına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; yardımdan yararlanabilmek için yalnızca sağlık raporu yeterli olmayacak. 

Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren "Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ( 16 Ocak Cuma itibariyle ) evde bakım yardımından yararlanma şartları ile başvuru, değerlendirme ve denetim süreçlerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, evde bakım yardımından yararlanmak için sağlık raporuna ek olarak, engelli bireyin günlük hayatın olağan ve tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getiremediğinin heyet tarafından düzenlenecek bakım raporuyla tespit edilmesi gerekecek.

Hane gelirin hesaplanması değişti

Yönetmelikle birlikte hane halkının gelirinin hesaplanmasına ilişkin esaslar da düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre hanede bulunan binek araçlar için kasko veya rayiç bedeller esas alınarak gelir hesabı yapılacak.

Ayrıca öğrenim kredisi, doğum yardımı ve mesleki eğitim kapsamında ödenen staj ücretleri ise hane gelirine dahil edilmeyecek.

Engelli hastalar tek tek denetlenecek

Kontrol ve rehberlik incelemesi sonucunda, engelli bireyin günlük yaşamını büyük ölçüde kendi başına sürdürebildiğinin tespit edilmesi halinde, evde bakım yardımı heyet kararıyla sonlandırılacak.

"Engelliyse başka bir engelliye bakamaz" şartı

Ayrıca, evde bakım yardımından yararlanan engelli bireyin başka bir engelli bireyin bakımını üstlenemeyeceği hüküm altına alındı.

Nakil işlemleri için 3 ay süre verildi

Adres değişikliği halinde nakil işlemlerinin 90 gün içinde tamamlanmaması durumunda yardım sonlandırılacak.

İptallere itiraz yolu açık

Yardımın kontrol ve rehberlik raporu sonucunda kesilmesine ilişkin kararlara, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilecek; ikinci heyetin vereceği karar nihai olacak.

Yersiz olduğu tespit edilen ödemeler faiziyle geri alınacak

Bildirim yükümlülüğüne uyulmuş olsa dahi, yapılan yersiz ödemelerin yasal faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edileceği düzenlendi.

 

