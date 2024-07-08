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  3. ''Evde paketleme işi'' yalanıyla yüzlerce kişi dolandırıldı: Çok sayıda gözaltı var

''Evde paketleme işi'' yalanıyla yüzlerce kişi dolandırıldı: Çok sayıda gözaltı var

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İzmir merkezli 12 ilde, internet üzerinden ''evde ek iş, evde paketleme işi'' ilanları vererek 100 milyon liralık dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen ''Paket'' operasyonunda 64 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında, şüphelilerin sosyal medya ve online internet siteleri üzerinden 'evde ek iş, evde paketleme işi' ilanları vererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, kapora, sigorta, veri ücreti gibi çeşitli isimler adı altında para talep edip, işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına sahte olarak düzenledikleri resmi kurum logosu olan belgeleri ve sahte şirket isimlerini dolandırıcılık eylemlerinde kullandıkları ve bu eylemlerde hedef kitle olarak kendilerine genellikle ev kadınlarını seçtikleri belirlendi.

İzmir merkezli 12 ilde, internet üzerinden ''evde ek iş, evde paketleme işi'' ilanları vererek 100 milyon liralık dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen ''Paket'' operasyonunda 64 kişi gözaltına alındı.

Bu yöntemle şüphelilerin, İzmir'de 17 kişiyi toplam 1 milyon 250 bin TL, Türkiye genelinde ise tespiti yapılan 1000 dolayında kişiyi toplam 100 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran'da İzmir başta olmak üzere Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye, Samsun illerinde operasyon düzenledi. Toplam 70 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen 'Paket' adı verilen eş zamanlı operasyonda 64 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyale ve suç unsuruna el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer 6 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

Etiketler izmir evde paketleme işi dolandırıcı
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