Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu

Trabzon'da evde temizlik yapan 3 çocuk annesi 32 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedenini işten eve dönen eşi bulurken, genç annenin tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırdığı tespit edildi.

Trabzon'da evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi Ü.K. (32), hayatını kaybetti. Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp, temizlik yaptığı belirtilen Ü.K.'nın kimyasal tepkime sonucu zehirlendiği düşünülüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Dekor Sokak’ta meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde görev yapan H.K.'nın eşi Ü.K., iddiaya göre; evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı. 3 çocuk annesi Ü.K., öksürükleri artınca durumu telefonla aradığı eşine haber verdi.

Eve gelen H.K., nabzı atmayan hareketsiz halde bulduğu eşine kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ü.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ü.K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ü.K.'nın evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölümü ailesi ve çevresinde üzüntüye neden olan Ü.K.'nın cenazesi, ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

 

DHA / İHA

