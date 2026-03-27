  Evdeki misafirlerinin yanında bağladığı eşini döve döve öldürdü!

İstanbul Fatih’te Cezayir uyruklu bir kadın, evde misafirlerin bulunduğu sırada eşi tarafından darbedilerek öldürüldü.

Olay, 23 Mart tarihinde saat 03.00 sıralarında İskender Paşa Mahallesi Sofular Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki kiralık bir dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cezayir uyruklu V.C. ile eşi N.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.C., eşini darbederek ağır yaraladı. Aynı evin farklı odasında yaşayan başka bir kişi sesleri duyması üzerine dışarı çıkarak N.S.'nin yerde hareketsiz olarak yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde N.S.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. N.S.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri şüpheli eşi V.C.'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, çiftin bir çocuklarının olduğu, olay sırasında çocuğun evde bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, V.C. ile birlikte evdeki 3 kişiye de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'AYAKLARINDAN BAĞLANMIŞ'

Olayın yaşandığı bölgede emlakçılık yapan H.S., "Bir erkek karısını döverek öldürmüş. Eve çok değişik insanlarında gidip geldiğini söylediler. Resmi bir yer değil. Apart diyorlardı ama değil. Sadece ev olarak kiralanabilecek bir yer. Yasal bir yer değil. Muhtemelen beşten önce olmuş. Burada oturan başka bir kiracı o saatlerde gelmiş kadının ölüsünü görmüşler, ayaklarından bağlanmış. Döverek öldürüldüğünü tahmin ediyorum. Aynı evi paylaşan başka bir Türk kiracıyla beraber kalıyorlardı. Ben de ona sormuştum, 'Benim yanımda oturan birisi karısını öldürmüş dedi" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

DHA

