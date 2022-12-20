Evdeki Sinema Odalarınız İçin Özel Tasarlanmış Koltuk Modelleri

Pandeminin gelmesi ve insanların evleri kapanması ile hayatımızda birçok alışkanlık değişti.

Her ne kadar eve kapanmalar bitse bile bu alışkanlıklar hayatımızın en önemli noktalarında kalmaya devam ediyor. Özellikle evlerimiz ve diğer yaşam alanlarımız kısmında değişen özelliklerimiz, artık büyük bir alışkanlık haline geldi.

Örneğin sinema ve film keyfimizin evlere taşınması en önemli değişen özelliklerden biri haline geldi. Toplu bir ortama girmemek adına özellikle pandemi döneminin en yoğun olduğu dönemlerde herkes sinema keyfini evlerinde yaşamaya başlamıştı.

Bu da ev dekorasyonunun da bu alanda değişmesine neden oldu diyebiliriz.

İşte tam bu noktada Teknokonfor, evinizdeki sinema keyfi için sinema odası ve sinema alanlarına uygun olarak özel olarak sinema koltuğu modelleri tasarlayarak üretmiştir.

Kişiye özel olarak hazırlanan sinema koltuğu ve tv koltuğu modelleri, kişiselleştirilebilir opsiyonları ile Teknokonfor mağazalarında ve Teknkonfor web sitesinde satışa sunulmaktadır.

Masko Teknokonfor mağazası

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük mobilya çarşısı olan Masko Mobilya Kenti’nde faaliyet gösteren Teknokonfor mağazasını ziyaret ederek tv koltuğu ve sinema koltuğu modelleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sinema Koltuğu Özellikleri

Eğlenceyi eve taşıyan ve buna farklılıklar katan, yenilikçi ve modern anlayış tarzıyla evlerinize ve sizlere yeni soluklar katan Teknokonfor koltuk tasarımları bir yeniliği daha en ortopedik şekilde sizlerle buluşturuyor.

Evlerine hobi odası veya film odası adı altında bir dizi & film & maç köşesi hazırlamak isteyen kullanıcılar için hem oda tasarımları yapan hem koltuk dizayn eden Teknokonfor, hem sağlık hem rahatlık açısından da sizlerden tam not alıyor.

Hem çift hem de tekli tercihlerde bulunabileceğiniz koltuklarda, çift kişili modellerinde bulunan motorlu mekanizması sayesinde koltukların orta sehpa kısmında bulunan kontrol panelini kullanarak açılır kapanır tüm pozisyonlarda koltuğunuzu kullanabilirsiniz.