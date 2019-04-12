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  3. 12 Nisan 2019 22:10

Evden 50 bin liralık altın çalanlar bakın kim çıktı !

Gümüşhane'de 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan şahıslar Jandarma'nın takibi sonucu yakalandı.

Evden 50 bin liralık altın çalanlar bakın kim çıktı !
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Gümüşhane’de 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan şahıslar jandarmanın takibi sonucu Trabzon’da yakalandı. Çalınan altınlar sahibine verilirken hırsızlar hapishaneye gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tekke köyünde 25 Mart günü yaklaşık 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını evinde koyduğu yerde bulamayan A.İ., durumu jandarmaekiplerine bildirdi. İhbar üzerine teknik ve istihbari çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları incelemeler sonucunda şüphelileri tespit ettikten sonra operasyona başladı. Çalışmada olay günü kente gelen bir araçtan şüphelenen jandarma ekipleri, A.İ.’nin yakını olduğu öğrenilen E.Y. ve sevgilisi Y.B.’yi takibe aldıktan sonra Trabzon’da polis ekiplerine yakalattı. 

Trabzon'da son bir ay içerisinde kiraladığı araçlarla başka hırsızlık suçlarına da karıştığı belirlenen Y.B., Trabzon'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, akrabasının evinden sevgilisiyle ziynet eşyası çaldığı belirlenen E.Y. ise Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince getirildiği Gümüşhane Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

E.Y. çaldığı ziynet eşyalarını arkadaşına verdiğini itiraf ederken bildirdiği adresten alınan altınlar ise mağdur A.İ.'ye teslim edildi. 

İHA

hapishane , jandarma , altın
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