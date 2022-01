Evden Eve Nakliyat sektörün öncülerinden olabilmek için hizmet altyapımızı her anlamda geliştirmek yeterli donanıma sahip olmak personelimizin işinin ehli ustalardan oluşması modern araç filomuz temiz ve çok çeşitli paketleme malzemelerimizin bulunması uzman idari kadromuz ile profesyonel anlamda nakliyat işini yapan ve bu sebeple müşterilerimiz tarafından tercih edilmenin haklı gururunu yaşamaktayız.

Bir taşınma işine başlarken takip edilecek en iyi yol müşterimizin tercih ettiği firmanın sektördeki geçmişini referanslarını incelemesi marka tescil ve benzeri tescil belgelerini dikkate alması mümkünse şirket merkezinde bizzat yetkililer ile görüşme yapması karar verdiği anda taşınılacak eşyaları inceleyip sağlıklı fiyat vermesi için evine ekspertiz çağırması ilk adımdır,bu doğrultuda zaten firmanın gerçek yada taklit olduğunu anlayacaktır.

Yapılacak taşınma işleminin başarısı kuşaklar boyu süren güzel referansların devamı hizmet verecek firmanın bireysel ve kurumsal kimlik ile Sektörde yeniliklerin takipçisi olmasından geçmektedir.Bu sebepten dolayı firmamız gerek idari gerekse saha personelimize teknolojik eğitim olanakları sağlayarak müşteri memnuniyeti ve iletişim düzeyini en üst seviyede tutmaktadır. Evden eve nakliyat firmaları denilince ilk akla gelen şehir içi şehirler arası klasik ev taşıma hizmetidir ama zaman içinde farklı sektör taşıma hizmetlerini de portföyümüze eklemiş bulunmaktayız,özellikle kurumsal şirketler atölyeler büyük arşiv depoları tekstil taşımacılığı. araçlarımızın teknolojik son model ve geniş bir filoya sahip oluşu bina dışı kurulan alman markası asansör sistemimiz güvenlikli kameralı sistem eşya depolama alanlarımız taşıdığımız eşya her ne olursa olsun teslim adresine ulaşıncaya kadar sigorta güvencesinde nakil yapmamız sonucu hizmet yelpazemizi her geçen gün genişletmekteyiz. Bu farklılıklar sonucu Evden Eve Nakliyat Firmaları arasında sektörün tercih edilen lider kuruluşlarından biri olmanın haklı gururunu yaşamaktayız

Evden Eve Nakliyat nasıl bir sistemdir? Hangi aşamalardan oluşur? Başlangıç noktası neresidir?Gerekli teknik özellikleri neler? Buna benzer bir çok soru akıllara gelmektedir. Taşınma süreci özellikle müşterilerimiz için sıkıntılı maliyetli bir süreçtir,yeni bir şehre veya semte taşınmak çevre ye adapte olmak eşyaların garantili sorunsuz nakil edilmesi taşıyıcı firma ile verilecek hizmetin detayları anlaşılır düzeyde diyalog kurulması tarafları memnun edecek taşınma bütçesini belirlemek gibi aşamalardan geçtik den sonra tam anlamı ile güzel bir ilk adım atılmış olur. İlerleyen süreçte,taşınma için belirlenen günde araçlar,işinde uzman taşıyıcı personel,bol ve temiz ambalaj malzemesi,garanti kapsamında taşımada gerekli sigorta poliçesi müşterilerimize sunularak işe başlanır.Evden Eve Nakliyat hizmetini sunan bir firmanın kalitesi kurumsal kimliği,tecrübesi,geçmiş yıllara ait güzel referansları,bünyesindeki uzman kadrosu ile mümkündür.Her zaman modern çağın getirdiği yenilikleri takip ederek vizyonumuzu yenilemek hizmet verdiğimiz işin her aşamasında idari yönetim kadrosundan tutunda,araç filomuzun modern yapısı garaj kapasitemiz,taşıyıcı personelimizin kaliteli iş gücü,eşyalarda kullandığımız bol çeşitli hijyenik ambalaj malzemeleri,sahada çalışan yetkili ekspertizlerimiz,şirketimiz mülkü olan güvenlikli depo alanlarımız la birlikte sektörde sahip olduğumuz konumu her zaman en üst seviyelere taşımak asli görevimizdir. Şirketimiz her gün gelişen yenilikler ile kendini ve hizmet çıtasını yukarılara doğru yükseltip çözüm ve memnuniyet odaklı çalıştığı sürece kuşaklar boyu tercih edilen kaliteli bir firma olarak hep akıllarda olacaktır. Sizler 7 gün 24 saat güvenle taşının diye bizler haftanın her günü sizlere güvenli ve profesyonel hizmet vermeye devam edeceğiz. Tuzcuoğlu Nakliyat A.Ş.