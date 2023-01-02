Evden Eve Nakliyatta Aranan Firma: Evdema!

Nakliyat hizmetleri, en çok tercih edilen hizmetlerden bir diğeridir.

Ofis ya da ev taşımalarında, mutlaka böyle bir hizmete ihtiyaç duyarız. Kendi imkanlarımızla belki de haftalarca sürecek taşıma ve nakliyat, bu hizmetleri aldığımızda oldukça kısa sürede hatta yarım günde tamamlanmaktadır.

Aynı zamanda güvenilir ve kaliteli firmalar tercih ederek sigortalı şekilde, eşyalarınız hasar görmeden bu hizmeti alabilirsiniz! İşte bu hizmeti İstanbul'da veren başarılı firmalardan biri de Evdema olarak karşımıza çıkmaktadır.

Evdema İle Eşyalarınız Güvende!

Evdema, uzun yıllardır sektörde yer alan nakliye firmalarından biri. 25 yılın üzerinden beri bu sektörde yer alıyor. Evdema, tüm taşıma ve nakliyat hizmetlerinde sigortalı şekilde hizmet veriyor. Son teknoloji ile hem daha hızlı hem de daha güvenilir bir şekilde hizmet veriyor. Başarılı ve işlerinde özenli olan ekibi ile birlikte, siz değerli müşterilerin evden eve nakliyat başta olmak üzere birçok nakliye ve taşıma hizmetlerini verir.

Evdema Nasıl Hizmet Alınır?

Evdemadan nakliye hizmeti almak için web sayfasında yer alan formu doldurmanız yeterlidir. Teklif formuna nakliye adresleri, kat bilgileri, teslimat tarihleri ve eklemek istediğiniz ek notlarla birlikte bilgilerinizi yazmanız isteniyor. Ardından firma size ücret teklifini gönderiyor. Her nakliye işinin birbirinden çok farklı durumları olabileceği için net bir nakliye ücreti bulunmaz.

Örneğin ofis taşımacılığı ile şehirler arası nakliyat taşımalarında maliyetler ve zaman ön plana girer. Bu da fiyatları etkiler. Form dışında da sormak istedikleriniz ya da almak istediğiniz bilgiler olursa, 7/24 müşteri hizmetlerine ulaşarak tüm merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz.

Evdema Güvenilir mi?

Birçok insan nakliye firmalarından hizmet alacağı zaman en çok eşyalarının ne durumda teslim edileceğini merak eder. Evdema eşyalarınızı sigortalayıp % 100 güven içerisinde nakliyelerini gerçekleştirir. Aynı zamanda sizlerle konuşulan ortak zamanda ve tarihte hizmet alırsınız. Geniş araç filosu ile de her çeşitte, büyüklükte ve sayıda eşya taşıması yapılabilir.

Taşıma ve nakliye hizmetlerinin hepsinde en iyi fiyat için de garanti veren firma, bu güne kadar yaptığı her işi tecrübe edinmiş. Bu sayede de kendini ve ekibini hızla geliştirmiş. Özellikle ev taşımalarında montaj ve demontaj hizmetlerini de nakliye hizmeti ile birlikte alabiliyorsunuz.

Bu sayede ek bir başka hizmet almanıza gerek kalmıyor. En büyük avantajları ise 25 yılı aşkın tecrübenin getirdiği bilgi birikimi. Bu sayede müşterilerine % 100 memnun kalacakları hizmetleri de veriyorlar.