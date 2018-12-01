Kılıçdaroğlu'ndan ortak aday açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan ortak aday açıklaması
Dünyanın gözü orada... Kritik görüşme sonrası ilk açıklama
Dünyanın gözü orada... Kritik görüşme sonrası ilk açıklama
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
AK Parti'den dikkat çeken uyarı: ''Ses kayıtları ulaştı...''
AK Parti'den dikkat çeken uyarı: ''Ses kayıtları ulaştı...''
Ücretli poşetten sonra sıra onlarda !
Ücretli poşetten sonra sıra onlarda !
AK Parti'den MHP'ye 5 ilde destek jesti
AK Parti'den MHP'ye 5 ilde destek jesti
Herkes akın ediyor ! Rezervasyon yaptırmak imkansız...
Herkes akın ediyor ! Rezervasyon yaptırmak imkansız...
Polis tek tek kontrol etti ! Uygulama bugün başladı
Polis tek tek kontrol etti ! Uygulama bugün başladı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Aralık 2018 17:37

Evi hizmetçisi soymuş !

İstanbul'da bir kadın hizmetçisi tarafından soyuldu.

Evi hizmetçisi soymuş !
A+ A-

İstanbulda E.T. adlı kadın, hizmetçisi tarafından soyuldu. Kırgızistan uyruklu hizmetçi kadın, polisin başarılı çalışması ile bir gün sonra yakalandı.

Zeytinburnunda 3 gün önce polise başvuran E.T. adlı kadın, kasasında 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saatlerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polise ifade veren E.T., 15 gün önce evine Kırgızistan uyruklu Muborakkhon İ. (33) adlı kadını hizmetçi olarak işe aldığını ve kendisine bu olaydan sonra ulaşamadığını söyledi.

GÖRÜNTÜLERDE O ÇIKTI

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, apartmana giren ve çıkan kişinin E.T.nin hizmetçi kadını Muborakkhon İ. olduğunu belirledi.

BİR GÜN SONRA YAKALANDI

Şüphelinin çalışma izni olduğu ve 3 yıldır Türkiyede olduğu anlaşıldı. Yurt dışına çıkmadığı tespit edilen şüphelinin izi bir gün sonra Üsküdarda bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

ÇALINTI EŞYALAR BULUNDU

Şüphelinin üstünde yapılan aramada, E.T.nin evinde çalınan saat, çanta ve para bulundu. Çaldığı paralardan bin lirayı harcadığı belirlenen şüpheli emniyetten götürüldü. Emniyette yapılan soruşturma da Muborakkhon İ.nin E.T.yi evde gizlice takip ederek kasanın şifresini öğrendiği saptandı. 3 yıldır Türkiye'de olduğu belirlenen şüphelinin başka olayları olup olmadığı ise araştırılıyor.

DHA & İHA

istanbul , hizmetçi , takip
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM