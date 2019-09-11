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  3. 11 Eylül 2019 17:50

Evi terkeden iki kardeş bulundu

Kütahya'da eşlerine not bırakıp evlerini terkeden ve ortalıktan kaybolan iki kardeş Osmaniye'de bulundu. Kardeşler kimlik kontrolünde farkedilip gözaltına alındı.

Evi terkeden iki kardeş bulundu
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Kütahya'da eşlerine 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' ve 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı notlar bıraktıktan sonra ortadan kaybolan 4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), Osmaniye'de bulundu.

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde oturan evli kardeşler Ayşen Daşgın ile Reyhan Keçiş, pazar günü evlerini terk etti. 4 yıllık evli Ayşen Daşgın eşine 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar', 1 yıl önce evlenen Reyhan Keçiş ise eşine 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı not bıraktı. Kendilerinden haber alınamayan kız kardeşlerin bulunması için ailesi polise başvurdu.

OSMANİYE'DE ORTAYA ÇIKTILAR

Osmaniye'de dün uygulama yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 1'i erkek 3 kişiye kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, 3 kişiden 2'sinin, Kütahya'da ortadan kaybolan Ayşen Daşgın ile Reyhan Keçiş olduğu belirlendi. Kız kardeşler ile beraberlerindeki erkek gözaltına alındı. Kız kardeşler ile beraberindeki kişinin polisler tarafından ifadesi alınıyor.

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