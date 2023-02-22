  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Evim Yuvan Olsun kampanyasında başvuru sayısı açıklandı

Evim Yuvan Olsun kampanyasında başvuru sayısı açıklandı

Evim Yuvan Olsun kampanyasında başvuru sayısı açıklandı
Güncelleme:

Depremzedelerin barınma ihtiyacı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına yapılan başvurular bugün itibarıyla 4 bini aştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulaması hayata geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kampanyaya ilişkin son durumu paylaşarak, depremzedelerin barınma ihtiyacı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bugün itibarıyla 4 bin 191 başvurunun geldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulaması hayata geçirildi. Buna göre, hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri bir sistem devreye alındı. Ev tahsis etme imkanı olmayanlar ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteğinin verebilmesi amaçlandı.

UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?

Uygulama kapsamında, boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların başvurusu alınacak. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilecek.

Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenler de bu sisteme başvurabilecek. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olacak. Kaymakamlıklar, evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit edecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu bu evler de kampanyaya dahil edilecek. Bu evler için de Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak ve depremzedeler yine Kaymakamlık tarafından eve yerleştirilecek. Bu evler için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak. 

Etiketler Evim Yuvan Olsun 4 bin başvuru başvuru başvuru sayısı Evim Yuvan Olsun kampanyası kampanya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Ak Gençlik Ocakları'' İçişleri Bakanı Soylu'ya soruldu
Türkiye Tek Yürek yayınında 115 milyar üzerinden şoke eden suçlama
Bir ilimizde daha deprem alarmı: ''Dört bir yanı diri faylar ile sarılı''
Piyasaya göre yarı yarıya ucuz! Vatandaş sabahtan kuyruğa girdi
Adı Viranşehir iken Doğanşehir olmuştu... Deprem Doğanşehri yeniden Viranşehre çevirdi
Deprem bölgesine yardım gönderirken öyle bir hata yaptı ki...
Meteoroloji uyardı! Kar ve yağmur geliyor...
Beklenen İstanbul depremi için bu sefer Kandilli tarih verdi!
İstanbul'da beklenen büyük deprem için hangi uzman, ne dedi ?
Dolar barajda, Euro, altın ve gümüş düşüşte