Evinde ölü bulunan kadında koronavirüs şüphesi

Şüpheli olay, sabah saatlerinde İstanbul’un Sultangazi ilçesinde meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu. 42 yaşındaki kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
EVDEKİ DÖRT KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI
Cesedi inceleyen doktorun corona virüsü şüphesi üzerine eve özel kıyafetli sağlık personeli çağrıldı. Kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, evde bulunan dört kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı. Kadının Covid-19 taşıyıp taşımadığı yapılan testlerin ardından belli olacak. (İHA)
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