Evine ve maaşına haciz geldi ! Herkesin başıan gelebilir...

Evi, aracı ve maaşına haciz gelen inşaat işçisi, üç yıl önce kaybettiği kimliği ve taklit edilen imzasıyla taşıt kredisi çekilirken kefil gösterildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İnşaat işçisi Çelikten "Kimliğimi alan kişiler, 2016 yılında bir otomobilfirmasından araç alarak kullandıkları kredide beni kefil göstermişler, altına imzamı atmışlar. Bu borç yüzünden evime haciz geldi. İşe giderken yolda jandarma arabamı çevirdi ve 'Arabanda haciz var.' diyerek bağladılar. 70 gündür arabam otoparkta rehin tutuluyor. Maaşıma da haciz geldi" dedi.



Ankara'da evi, aracı ve maaşına haciz gelen, üç yıl önce kaybettiği kimliği ve taklit edilen imzasıyla taşıt kredisi çekilirken kefil gösterilerek borçlandırıldığını öğrenen inşaat işçisi, suç duyurusunda bulundu.

İnşaat işçisi Ömer Çelikten (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, evli ve 3 çocuk babası olduğunu, geçimini inşaatlarda çalışarak asgari ücretle sağladığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce Yenimahalle ilçesinde çalıştığı inşaatta kimliğini kaybettiğini belirten Çelikten, gazeteye kayıp ilanı verdiğini, İlçe Emniyet Müdürlüğünden aldığı belgeyle yeni kimlik çıkarttığını kaydetti.

Çelikten, yenisini çıkartmasına rağmen kaybettiği kimliği bulanlar tarafından dolandırıldığını dile getirerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kimliğimi alan kişiler, 2016 yılında bir otomobil firmasından araç alarak kullandıkları kredide beni kefil göstermişler, altına imzamı atmışlar. Daha sonrasında İstanbul'dan bir avukat aradı. Aracın alındığı otomobil firmasının avukatı olduğunu söyledi. Avukat, bana alınan aracın borcunun ödenmediğini ve kefil olduğum için benim ödemem gerektiğini söyledi. Ben avukata bahsi geçen bayiye gitmediğimi ve kimseye kefil olmadığımı söyledim. Daha sonrasında o otomobil firmasına gittim.

Aracın satışını yapan bayanların ve müdürlerinin işten çıktığını öğrendim. Bu borç yüzünden evime haciz geldi. İşe giderken yolda jandarma arabamı çevirdi ve 'Arabanda haciz var.' diyerek bağladılar. 70 gündür arabam otoparkta rehin tutuluyor. Maaşıma da haciz geldi."

Kendisini kefil gösteren kişinin başka bir suçtan cezaevinde olduğunu belirten Çelikten, bu kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ve duruşmanın 11 Eylül'de görüleceğini kaydetti.

Hayatında karakola veya adliyeye gitmediğini, yaşadıklarından herkesin ders çıkarması gerektiğini söyleyen Çelikten, suçluların cezalandırılmasını istedi.