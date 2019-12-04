Evinin önünde öldürülen Ceren'e acı veda !

Dün akşam saatlerinde antrenman sonrası evine gireceği esnada göğsünden büyük bir bıçak darbesi alan 20 yaşındaki Ceren Özdemir, ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



"ANNESİNİ ARAYIP ÇORBA İSTEMİŞ"

Balerin olan ve aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde 3’üncü sınıf öğrencisi Özdemir’in, akşam antrenmandan çıktıktan sonra annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi. Akrabası Güler Şanlı, “Çocuk kurs sonrası annesini aramış ve çorba yapmasını istemiş, sonrasında kapıya kadar geliyor ve burada bıçaklanıyor. Onu o halde kız kardeşi buluyor. Annesi evden anahtarı atmış, Ceren yukarı çıkmayınca kız kardeşi merak edip bakmaya iniyor. Sonrasında kardeşi ile karşılaşıyor. En son konuşmasında çorba istediğini söylemiş. Arkadaşları oturmaya çağırmış ama aç olduğu için gitmemiş” dedi.





Ceren Özdemir’in tanıdıkları ve komşuları da üniversite öğrencisi genç kızın hayat dolu olduğunu belirterek, üzüldüklerini ifade ettiler. Yakınları, katilin bir an önce bulunmasını temenni de etti.



Öte yandan dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırı sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ceren Özdemir olayıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ekipler, katili bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Ulubey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçenin Kumanlar Mahalle Kültür ve Cem Evi'nde düzenlenen törene, Ceren Özdemir’in babası Yılmaz, annesi Gülfer'in yanı sıra Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ceren'in arkadaşlarının ve yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu cenazede, acılı aile taziyeleri, üzerine Türk bayrağı ve Ordu Üniversitesi flaması örtülen kızlarının tabutu başında kabul etti.



Ceren Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.





'ABLASI KATİLİ GÖRÜYOR'

Ceren Özdemir’in acılı babası Yılmaz Özdemir, şüphelinin yakalanması için yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü belirterek, "Olay evin kapısında oluyor, takip olayı. Bıçaklanma olayı da evin önünde oluyor, binanın girişinde. Otomatik çalışmadığı için ablası yukarıdan aşağıya anahtar atıyor. Daha sonra ablası kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyorlar. Bakıyorlar gelmiyor, inmek zorunda kalıyorlar aşağıya. Arkasından cinayet zanlısını görüyor. Kep var kafasında. Yani tam olarak tanımıyoruz, belli değil. Emniyet Müdürlüğü ile diyalog içerisindeyiz. Acımızı dindirecek herhalde. Bunun için çalışıyorlar, yoğun bir çalışma var. En azından failin yüz şekline ulaştılar gibi geliyor bana. Bugün büyük bir ihtimalle sonuçlanır gibi geliyor. Çocuğumun gizli bir şeyi olsa anlatırdı zaten bana. Kızım sabah okula gitti. Akşam okuldan çıkıyor, bale öğretmeni kendisi, özel sanat evinde bale dersi veriyor. Oradan çıkıyor, oradan takibe alıyor onu büyük ihtimalle" dedi.

CEREN'DEN GERİYE BU FOTOĞRAFLAR KALDI

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanı sıra bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, minik balerinlere bir saat kurs verdi. Kursun ardından eve gitmek üzere yola çıkan Ceren Özdemir, evin önünde meydana gelen bıçaklı saldırı olayının ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceren Özdemir’den geriye ise minik balerinlere verdiği kurs fotoğrafları kaldı.

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