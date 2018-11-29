Evinin önüne park edenlere ceza mı kesilecek ?

Sosyal medyada park cezalarıyla ilgili bir söylenti hızla yayıldı. İddiaya göre, 01.12.2018 tarihi itibariyle mahalle aralarında ve caddelerde kaldırımlara araç park etme cezası 350 TL olarak belirlendi. Gece bekçilerine de ceza kesme yetkisi verildiği iddiası tepkilere neden oldu.

Söz konusu iddiayı "Nefese de ceza gelecek mi!" başlığıyla köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Pes artık. İyi de bu vatandaş nereye park edecek, arabasını neresine sokacak biri anlatsın." dedi.

Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.





