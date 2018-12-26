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  3. 26 Aralık 2018 09:16

Evlatlık olduğunu çobandan öğrendi

İstanbul'da üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Merve Akarsu, 19 yaşında tesadüfen evlatlık olduğunu öğrendi.

Evlatlık olduğunu çobandan öğrendi
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İstanbul'da yaşayan Seyit ve Asuman Akarsu çifti, 1996'da o zaman ilçe olan Eminönü'nde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurdu ve bir bebeği evlat edinmek istediklerini söyledi. Çift, kurum tarafından sıraya alındı. 1998'de kendilerine gelen telefonda Şanlıurfa'dan bir bebeğin kendilerine verilebileceği söylendi. Apar topar Şanlıurfa'ya giden Akarsu çifti, ismi Pınar Çetin olan bebeği evlatlık olarak aldı.

Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre; O günden sonra bebeği öz evlatları gibi sevip büyüten karı koca, konuyla ilgili hiçbir şeyden bahsetmedi. Ta ki 2.5 yıl öncesine kadar... Merve, kuzuları sevmek için annesinin köyü olan Pendik ilçesindeki Kurnaköy'e gitmişti. Burada bir çoban kendisine, "Annen ile babanı sakın üzme, tamam mı? Bu arada, gerçek anne ve babanla tanıştın mı sen?" dedi. Duydukları karşısında şaşkına dönen genç kızın o günden sonra hayatı değişti. Merve, "İlk öğrendiğimde, bana yalan söyledikleri için şimdiki anne babamdan nefret ettim. Daha sonra bu işte kimsenin suçu günahı olmadığını düşündüm. Hiç kardeşim var mı bilmek istiyorum. Öz ailemi sadece bunun için öğrenmek istiyorum" dedi.

Sabah

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