Evlenecek Çiftlere Müjde! Düğün Paketlerinde Bu Fırsatları Kaçırmayın!

Gündoğdu Mobilya, evlilik hazırlığı yapan çiftlere 25.490 TL değerinde çeyiz paketi hazırladı. Detaylar haberimizin devamında…

“Gündoğdu Mobilya, ülke genelindeki 130 mağazasıyla müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor!”

Gündoğdu Mobilya Düğün Paketleri

Evlilik hazırlığı yapan çiftlere özel olarak hazırlamış oldukları düğün paketleri ile dikkat çeken Gündoğdu Mobilya; koltuk takımı, yemek odası takımı, yatak odası takımı ürünlerini çeyiz paketi içerisinde uygun fiyatlarla sunuyor. Sizler de düğün hazırlığı sürecinde uygun fiyatlarla mobilya çeyiz paketi satın almak istiyorsanız, Gündoğdu Mobilya’yı güvenle tercih edebilirsiniz.

Gündoğdu Mobilya Fabrika Satış Mağazalarını ziyaret ederek 2022 yılının en trend mobilyalarından, zevkinize uygun olan düğün paketini oluşturabilir, uygun fiyat avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Düğün Paketi İçerikleri

Evleri için mobilya almayı planlayan çiftler hem vakit kaybetmemek için hem de bütçelerini aşmadan evini ihtiyacı olan mobilyaları temin etmek için çeyiz seti mobilya paketlerine yönelmektedir. Bu yüzden de birçok kişi “düğün paketinde neler var?” sorusuna yanıt arıyor.

Gündoğdu Mobilya tarafından hazırlanan düğün paketi içerisinde bulunan takımların içeriği şu şekildedir:

Koltuk Takımı

İki adet üçlü koltuk, bir adet tekli koltuk

Yemek Odası Takımı

Yemek masası, dört adet sandalye, konsol, konsol ayna paneli, TV Ünitesi, TV Sehpası, TV Rafı

Yatak Odası Takımı

Karyola, karyola başlığı, beş kapılı gardırop, şifonyer, şifonyer ayna paneli, iki adet komodin

Firma bünyesinde yer alan mobilyalarla yapacağınız kombinasyonla arzu ettiğiniz çeyiz paketi modelini satın alabilirsiniz. Kendi düğün paketinizi oluşturarak ya da Gündoğdu Mobilya tarafından hazırlanan düğün paketleri arasından seçim yaparak evinizi dekore edebilirsiniz.

Uygun Fiyatlı Düğün Paketi

Gündoğdu Mobilya’nın en uygun fiyatlı düğün paketi modeli olan Sümela Düğün Paketi, bütçesini düşünenler için tasarlandı. 25.490 TL fiyatıyla dikkat çeken Sümela Düğün Paketi, bütçesini düşünenlerin tercihi.

Gündoğdu Mobilya tarafından satışa sunulan birçok düğün paketi modeli bulunmaktadır. Tamamen kendi zevkinize göre düğün paketinizi oluşturmak istiyorsanız da Gündoğdu Mobilya’nın avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Düğün Paketi Fiyatları

25.490 TL değerindeki Sümela Düğün Paketini piyasaya sunan Gündoğdu Mobilya’da her bütçeye ve her tarza hitap eden ürün çeşitleri bulunmaktadır. Gündoğdu Mobilya’nın düğün paketi fiyatlarına genel olarak göz atacak olursak:

▸ Empoli Düğün Paketi 37.990 TL

▸ Fulya Düğün Paketi 39.890 TL

▸ Rustik Düğün Paketi 40.190 TL olarak satışa sunulmuştur.

Gündoğdu Mobilya’nın avantajlarından yararlanabileceğiniz pek çok mobilya düğün paketi bulunmaktadır. Bu paketler arasından aradığınızı bulabilirsiniz. Gündoğdu Mobilya düğün paketi fiyatları ve ödeme seçenekleri hakkında detaylı bilgi almak için Gündoğdu Mobilya Online Mağazasını ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz ülke genelinde bulunan toplamda 130 olan Gündoğdu Mobilya Fabrika Satış Mağazaları arasından size en yakın olan mağazada birebir görüşme sağlayabilirsiniz. Yine Online mağaza üzerinden Fabrika Satış Mağazalarının adreslerini öğrenebilirsiniz.