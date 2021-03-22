Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri adli tıbba getirildi
Adana’nın Karaisalı ilçesinde evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde bulunan çiftin cenazeleri yarın ailelerine teslim edilecek.
Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde evlerinde başlarından vurulmuş halde bulunan emekli Mehmet Fevzi Atay ile eşi Elif Atay'ın cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılacak otopsinin ardından yarın sabah cenazelerin ailesine teslim edileceği öğrenildi.
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