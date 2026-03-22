  3. Evli çiftler dikkat! Düğünde akrabalarınızın taktığı takıları yüzünden icralık olabilirsiniz!

Akrabasının düğününde taktığı altının karşılığını alamayan bir vatandaşın başlattığı icra takibi, hukuk dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Avukat Tevfik İmamoğlu, geri dönmeyen takıların "örtülü borç ilişkisi" olarak nitelendirilebileceğini belirterek uyardı: "İtiraz edilmeyen icra takibi borcu kesinleştirir."

Düğünlerde takılan takıların sadece bir "hediye" mi yoksa geri ödenmesi gereken bir "borç" mu olduğu tartışması yargıya taşındı. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın, akrabasına taktığı çeyrek altını geri alamayınca başlattığı icra takibi, alacağını güncel piyasa değeri üzerinden tahsil etmesiyle sonuçlandı.

 Avukat Tevfik İmamoğlu, düğünde takılan ve geri dönmeyen takılar için ilamsız icra takibi başlatılabileceğini söyleyerek, "Geri dönmeyen takılar bazı yerel mahkemelerde örtülü borç ilişkisi olarak nitelendirilebilir" dedi.

Akrabasının düğününde taktığı altının dönmemesi üzerine icra takibi başlatan bir vatandaşın icra yoluyla altının ücretini tahsil ettiğini söyleyen Avukat Tevfik İmamoğlu, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda akrabasının düğününde taktığı altının geri gelmediğini fark eden bir vatandaş Genel İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı. Edindiğimiz bilgiye göre de ödeme emrinde geçmişte takılan çeyrek altının güncel piyasa değeri üzerinden tahsil edilmesi talep edildi. Tebligatı alan akraba yasal süre içerisinde yani 7 gün içerisinde itiraz etmediği için borç da kesinleşti. Yine edindiğimiz bilgiye göre de başvuru yapan kişiye tahsil edilerek bu borç ödendi. Bu olayda bir yargı kararı olmamasına rağmen geçmişte buna benzer olaylar yargı kararlarına konu oldu. Yargıtay'ın özellikle bu tip olaylarda genel eğilimi şu şekildedir, düğünde takılan para ve altınlar karşılıksız kazandırma niteliğindedir. Yani bir bağışlama, hibe niteliğindedir. Ancak buna karşı olarak bazı yerel mahkeme kararlarında da takılan altınlarda bir karşılık beklentisi olduğu, mutlak karşılıksız olmadığı, iade edilmesinin beklendiği yani ortaya bir örtülü borç ilişkisinin doğabileceğini demektedir. Sonuç olarak Yargıtay kararlarında bir içtihat birleşmesi yoktur" dedi.

İmamoğlu, vatandaşların bu tür durumlarda ilamsız icra takibi başlatmasının önünün açık olduğunu söyleyerek,

"Olay üzerinde ise usul yönünden kesinleşen bir icra takibi olduğu için ve buna borçlu tarafından itiraz edilmediği için mahkemeye taşınmamıştır. Mahkemeye taşınmadığından dolayı ortada bir yargı kararı yoktur. Sonuç olarak da örnekte olduğu gibi vatandaşlarımızın geri alamadığı altınlara ilamsız icra takibi yapmalarına herhangi bir engel yoktur. Vatandaşların bu konuda kendilerini garantiye alması için de düğün günü kuyumcudan altın alınması özellikle düğünlerde kameraların önünde altın takılması veya orada bulunan tanıklar ilerleyen aşamalarda mahkemeye intikal ettiklerinde bir ispat, delil niteliği taşıyabilir. Bu konulara dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İHA

Ordu'da büyük panik! Sahile vuran insansız deniz aracı imha edildi
Ordu'da büyük panik! Sahile vuran insansız deniz aracı imha edildi
DEM Parti teröristbaşı Öcalan'a özgürlük isteyip, mesajını okudu
DEM Parti teröristbaşı Öcalan'a özgürlük isteyip, mesajını okudu
Mersin - Antalya yolunda heyelan! Dev kayalar aracı kağıt gibi ezdi; yol saatlerce kapandı
Mersin - Antalya yolunda heyelan! Dev kayalar aracı kağıt gibi ezdi; yol saatlerce kapandı
Savaş ortamında ters köşe yapan altında 43 yıl sonra bir ilk!
Savaş ortamında ters köşe yapan altında 43 yıl sonra bir ilk!
Bursa'da polisin gözü önünde kadın cinayeti! Saldırgan vurularak yakalandı
Bursa'da polisin gözü önünde kadın cinayeti! Saldırgan vurularak yakalandı
Camide skandal görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı
Camide skandal görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı
Kolu kırılan Osimhen sahalara döneceği tarihi açıkladı
Kolu kırılan Osimhen sahalara döneceği tarihi açıkladı
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aile boyu aşk tatili baş döndürdü
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aile boyu aşk tatili baş döndürdü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aile boyu aşk tatili baş döndürdü Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aile boyu aşk tatili baş döndürdü AK Partili Süleyman Soylu: ''300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir yer kalmaz!'' AK Partili Süleyman Soylu: ''300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir yer kalmaz!'' Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak! Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak! Dünya jet sosyetesinin tatili kabusa döndü: Ölü ve yaralılar var! Dünya jet sosyetesinin tatili kabusa döndü: Ölü ve yaralılar var! Seda Sayan'ın Ajda Pekkan'a: ''Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla geziyor'' Seda Sayan'ın Ajda Pekkan'a: ''Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla geziyor'' Katar'da askeri helikopter düştü: 3 evladımız şehit düştü! Katar'da askeri helikopter düştü: 3 evladımız şehit düştü! Eşi olacak cani silahla vurmuştu.. Olay itiraf: ''14 yaşında istismar edildim, zorla evlendirildim'' Eşi olacak cani silahla vurmuştu.. Olay itiraf: ''14 yaşında istismar edildim, zorla evlendirildim'' İstanbul'da Fatih’te patlama sonrası 2 bina çöktü: 7 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor! İstanbul'da Fatih’te patlama sonrası 2 bina çöktü: 7 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor! Emekliye Mart ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu Emekliye Mart ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli oldu İsrail, İran'ın kanlı saldırısına karşılık Tahran'a füze yağdırdı! İsrail, İran'ın kanlı saldırısına karşılık Tahran'a füze yağdırdı!
Tüm çalışanlar için kritik uyarı: Sadece 9 gününüz kaldı; ağır cezalar yolda! Tüm çalışanlar için kritik uyarı: Sadece 9 gününüz kaldı; ağır cezalar yolda! Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre'den yıllar sonra itiraf Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre'den yıllar sonra itiraf Yeliz Yeşilmen’in kızı Asya artık annesini gölgede bırakan bir genç kız oldu Yeliz Yeşilmen’in kızı Asya artık annesini gölgede bırakan bir genç kız oldu Burası Türkiye'nin yeni hayalet köyü olmak üzere: Gelen bir daha gelmek istemiyor! Burası Türkiye'nin yeni hayalet köyü olmak üzere: Gelen bir daha gelmek istemiyor! İran İsrail'in hava savunma sistemini deldi, 2 şehirde büyük yıkım, çok sayıda ölü ve yaralı var! İran İsrail'in hava savunma sistemini deldi, 2 şehirde büyük yıkım, çok sayıda ölü ve yaralı var! Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde katil zanlısı ile birlikte 6 kişi daha gözaltına alındı Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde katil zanlısı ile birlikte 6 kişi daha gözaltına alındı Trump süre verip tehdit etti, İran'dan jet yanıt geldi! Trump süre verip tehdit etti, İran'dan jet yanıt geldi! Aile içi alacak verecek kavgası kanlı bitti: Yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı! Aile içi alacak verecek kavgası kanlı bitti: Yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı! Ata Demirer ve sevgilisi Venedik sokaklarında aşka geldi! Ata Demirer ve sevgilisi Venedik sokaklarında aşka geldi! 43 ilin kesiştiği noktada trafik durma noktasına geldi: 40 kilometrelik araç kuyruğu kamerada 43 ilin kesiştiği noktada trafik durma noktasına geldi: 40 kilometrelik araç kuyruğu kamerada