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  3. 10 Temmuz 2019 19:46

Evli imam genç kızla kayıplara karıştı !

Samsun'un Bafra ilçesinde evli ve 2 çocuk babası imam, gönül ilişkisi yaşadığı 24 yaşındaki genç kızla kayıplara karıştı. Gerçek imamın camiye gelmemesiyle ortaya çıktı.

Evli imam genç kızla kayıplara karıştı !
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Samsun'un Bafra ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası cami imamı Davut O. (30), gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Havva M. (24) ile birlikte ortadan kayboldu.
 
Bafra ilçesinde İnözü Koşaca Mahallesi'nde yaşayan Havva M., 4 Temmuz Perşembe günü ortadan kayboldu. Aile, jandarmaya başvurarak kızlarının kayıp olduğunu bildirdi.

Jandarma ekipleri, İnözü Koşaca Camii'nin imamı evli Davut O.'nun da evine ve camiye gelmediğini belirledi.

JANDARMA BİRLİKTE KAÇTIKLARINI TESPİT ETTİ

Jandarma ekipleri, imam Davut O. ile Havva M.'nin birlikte kaçtığını saptadı. Jandarmanın olay ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, İlçe Müftülüğü de inceleme başlattı.

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