Evlilik kredisi için ilk ödeme tarihi belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Şubat'ta başvuruların alınmaya başlandığı sıfır faizli evlilik kredisi için ilk ödemelerin 21 Mayıs 2024 tarihinde hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, 15-30 Nisan tarihleri arasında resmi nikah kıyan çiftlerin evlilik kredisi ödemelerinin 21 Mayıs'ta hesaplarına geçeceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği verileceği açıklanmış ancak ödeme tarihini açıklamamıştı.Bakan Göktaş evlilik kredisinde ilk ödeme tarihini açıkladı.

'ÖDEMELER 21 MAYIS'TA BAŞLIYOR'

Bakan Göktaş, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, 'Buradan da bu fondan yararlanan gençlerimize bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibariyle hesaplarına geçmeye başlayacak. Şimdiden gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun.' dedi.

Kredi Kimlere Veriliyor?

-18 yaşını tamamlamış ve ilk evliliğini yapacak olan Türk vatandaşları

-Evlilikten en az 1 yıl önce Türkiye'de ikamet edenler

-Çiftlerden her ikisinin de en az 2 yıllık sigortalılık süresi olanlar

-Gelir durumu asgari ücretin 2 katını aşmayanlar

Kredinin Özellikleri:

-Tutar: 150 bin TL

-Vade: 48 ay (4 yıl)

-Faizsiz

-İki yıl geri ödemesiz

Başvuru Nasıl Yapılıyor?

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-devlet sistemi üzerinden

-Alo 183 Aile Destek Hattı'nı arayarak

-İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bizzat başvurarak