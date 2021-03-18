Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından şoke eden sözler

Boşanacağı gün ortadan kaybolan Cengiz Altunoğlu'nun annesi, oğlunu bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Genç adamın bulunması sonrası, karısının başka bir adamla düğün yaptığı ve Altunoğlu'na ''Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim'' dediği ortaya çıktı.

29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu, boşanma davasının olduğu gün ortadan kayboldu. Endişeye kapılan gözü yaşlı anne Hacer Altunoğlu, Müge Anlı'dan yardım istedi. Cengiz Altunoğlu'nun kısa bir süre sonra İstanbul'daki kuzeninde olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı gözü yaşlı anneye müjdeyi verdi, mikrofonun uzatıldığı Cengiz'in anlattıkları ise izleyenleri şoke etti.

Altunoğlu, eski eşine ve ailesine öfkeli olduğunu dile getirdi. Kuzenine kafa dinlemeye geldiğini belirten Altunoğlu, annesinin canlı yayına çıkacağını bilmediğini söyledi. Eşi ile 17 yaşında kaçırarak evlendiğini ancak kayınvalidesinin kendisini istemediğini dile getirdi. Altunoğlu, karısına annesinin "Sen dön, seni Cavit isimli biriyle evlendireceğim" dediği karısının ise nikahlı olup evlenemeyeceğini söylemesi üzerine her gün aradığını söyledi.

"SENİ BOYNUZLU BOYNUZLU GEZDİRECEĞİM"

Baldızının ise karısının numarasını başkalarına dağıttığını, onu kandırdığını söyledi. Cengiz Altunoğlu, eşinin evli olmalarına rağmen başka biri ile birlikte olduğunu söyledi. Altunoğlu, eşi Derya'nın ona, "Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim" şeklinde mesajlar attığını belirtti. Sevgilisi ile olan görüşmelerini, kendisine attığını iddia edip insan içine çıkacak halinin kalmadığını söyledi.

KARISI, EVLENMEDEN BAŞKASIYLA DÜĞÜN YAPMIŞ

Derya Altunoğlu'nun henüz boşanmadan başka bir erkekle düğün yaptığını öne süren Cengiz Altunoğlu, canlı yayında annesiyle bir araya geldi. Bunalıma girdiğini söyleyen genç adama Müge Anlı, "Annenin ömründen ömür gitti" diyerek tepki gösterdi.

CANLI YAYINDA MESAJLARI OKUDU

Müge Anlı WhatsApp'taki mesajlaşmaları canlı yayında okudu. Cengiz Altunoğlu, karısının berber yaşadığı erkekle WhatsApp'tan mesajlaşmasıyla şoke ederken Müge Anlı ise "Kimsin kardeş sen?" mesajı üzerine; "İnsan eşinin sevgilisine kardeşim der mi" diyerek kızdı.

EVLİYKEN DÜĞÜN DAVETİYESİ BASTIRMIŞ

Cengiz Altunoğlu'nun boşanmadan evlendiğini söylediği eşi Derya Altunoğlu da canlı yayına katıldı. Genç kadının, "Annemin evine 2 tane adam yollayıp eve dönmemi istedi. Kendi bacağına bıçak sokup babama sen yaptın deyip seni suçlarım. Bizi rezil etmek için oraya çıktılar" demesi üzerine Müge Anlı, "Sen evliyken düğün davetiyesi bastırmışsın" dedi.