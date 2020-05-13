Evmia Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş olarak birçok Angora Halı, Kaşmir Halı ve mobilya ürününü bir arada bulabileceğiniz, 38 yıllık sektör tecrübesini ve müşteri memnuniyetini ilk planda tutan 2018 yılında hizmete girmiş e-ticaret sitesidir.

Sektör tecrübemiz siz değerli tüketicilerimizi, üreticilerimiz ile bir araya getirmemiz konusunda bizlere ışık tutmuştur.

Renk, desen çeşitliliğimiz ile zevkinize, kampanyalarımız ile bütçenize en uygun alternatifleri sunmaktayız.

Ücretsiz kargo, iade ve değişim garantisi, hızlı teslimat ile güvenli, kolay, sorunsuz alışverişler dileriz.

Web sitemizde dekorasyonda tercih edilecek olan mobilya modelleri konusunda birbirinden farklı tarzlarda hazırlanmış olan ürün seçenekleri bulunmaktadır.

Halı Modelleri & Fiyatları

Salon, mutfak, yatak odası, oturma odası gibi farklı alanlarda kullanılmakta olan halı modelleri renk ve desen seçeneği bakımından değişmektedir. Aynı modellerde farklı renk seçenekleri üzerinden tercih yapılabilir. Son dönemde yaygın olarak tercih edilmekte olan modeller şık duruşunun yanı sıra kaliteli malzemelerin kullanılması sayesinde uzun süreli kullanım olanağı elde edilmesini sağlamaktadır.

Koltuk Takımı Fiyatları

Özel olarak tasarlanmış olan koltuk takımı modellerinde yer verilen detaylar modern ya da klasik tarzda seçim yapmak isteyenler için birbirinden farklı seçeneklerin bir arada görüntülenmesini sağlamaktadır. Kaliteli malzemelerin kullanımı sayesinde tercih edilen modeller sorunsuz kullanım imkanı sağlamaktadır.

Yatak Odası Fiyatları



Özel olarak hazırlanmış olan yatak odası takımları içerisinde çok sayıda farklı parça yer almaktadır. Kullanılacak olan alanın ölçülerine göre en uygun modelleri belirlemek isteyenler site üzerinden yapılan incelemeler dahilinde daha fazla bilgiye sahip olabilirler. Detaylı şekilde hazırlanmış olan içerikler üzerinden yapılan incelemeler doğrultusunda ayrıntılı bilgi alınmaktadır.

Yemek Odası Fiyatları

Geniş ürün yelpazesi üzerinden gerçekleştirilen satışlar sayesinde kullanıcılar yemek odası takımı ya da salon takımı gibi ihtiyaç duyabilecekleri farklı ürünleri bir arada inceleme fırsatı elde edebilirler. Modayı yakından takip ederek özellikle uygun renk ve ayrıntılar üzerinden tercih yapmak isteyenler için çok sayıda farklı model site üzerinden online olarak satışa sunulmaktadır.

Uygun Yıkanabilir Kilim Fiyatları

Gerekli olabilecek her durumda rahatça yıkanarak yeniden kullanıma hazır hale getirilen yıkanabilir kilim modelleri ihtiyaç duyulabilecek her alanda rahatça kullanılabilir. Kolay yıkanabilir olması kirlenmesi durumunda yıkanarak yeniden temizlenmesini sağlamaktadır. Farklı renk ve desen seçeneklerinin bulunmasının yanı sıra modellerin ölçülerine göre belirlenen fiyat seçenekleri değişmektedir.

Zigon Sehpa Modelleri

Ev dekorasyonu konusunda yaygın olarak tercih edilen mobilya modelleri site üzerinden satışa sunulmaktadır. Geniş ürün yelpazesi sayesinde zigon sehpa ya da farklı kullanım amacıyla tercih edilecek ürünleri ulaşmak isteyenler site üzerinden yapılan incelemeler dahilinde en uygun ürün seçeneklerini bir arada görüntüleyebilirler. Devamlı olarak yenilenen ürün seçenekleri sayesinde her zevke hitap edecek şekilde tercih yapılabilir. Farklı boyutlarda ve özelliklerde hazırlanmış olan orta sehpa, zigon sehpa, yan sehpa modelleri en uygun fiyat seçenekleri ile satışa sunulmaktadır.

Tüm mobilya ve halı çeşitlerimiz için web sitemizi inceleyebilirsiniz https://www.evmia.com/