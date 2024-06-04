Evren Barış Yavuz hakkında hapis talebi

Filistin mitinginden bir fotoğraf paylaşarak "Jet yakıtı satmışlar" yorumu yapan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz hakkında "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3 yıl 4 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ihracat kısıtlaması açıklamasının ardından Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar'ın da olduğu Filistin mitinginden bir fotoğrafı "Jet yakıtı satmışlar" yorumuyla paylaşan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Lütfü Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, 9 Nisan'da müştekilere yönelik "Jet yakıtı satmışlar" şeklinde sosyal medya paylaşımı yapan, ayrıca 13 Şubat'ta bir internet sitesinde, "Alevilerin Neden Bir PKK'si olmalıydı?" başlıklı bir yazı yayınladığı tespit edilen Yavuz hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yavuz'un "Türkiye için insansız hava araçları üreten müştekilerle ilgili yanıltıcı bilgi yaydığı" yönünde şikayetçileirn avukatları tarafından savcılığa 15 Nisan'da şikayet dilekçesi sunulduğu belirtildi.

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9 Mayıs tarihli rapora göre, Yavuz hakkında daha önceden "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gibi suçlardan soruşturmalar yürütüldüğü, ayrıca Yavuz'un Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenciyken PKK tarafından düzenlenen yürüyüşlere katıldığına ilişkin bilgiler elde edildiği aktarıldı.

İddianamede, Evren Barış Yavuz'un "Alevilerin Neden Bir PKK'si olmalıydı?" başlıklı yazısında ise "devlete karşı silahlı mücadeleyi meşru gösterdiği, bunun için de PKK silahlı terör örgütünü örnek verdiği" kaydedildi.

Yavuz'un "Jet yakıtı satmışlar" şeklindeki paylaşımının, "Türkiye'nin iç ve dış güvenliği ile kamu düzenine ilişkin" olduğu ifade edilen iddianamede, bu paylaşım üzerine kamuoyunda tartışmalar meydana geldiği, bu açıdan da söz konusu paylaşımın kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi.

"MİTİNGİ TEMSİL EDEN VE ÇOK PAYLAŞILAN FOTOĞRAF"

İddianamede, Yavuz'un, Bayraktar ailesine yönelik paylaşımına ilişkin ise 1 Ocak'ta düzenlenen Filistin'e destek mitinginde İsrail mallarının boykot edilmesi çağrısı yapıldığını, ancak İsrail'e ihracatın yapılmaya devam edildiğini öğrenmesi üzerine tutarsızlığı ifade etmek için mitingi temsil eden ve çok paylaşılan fotoğrafı kullandığını söylediği belirtildi.

Paylaşımı özgür iradesiyle yaptığını dile getiren Yavuz'un, Bayraktar ailesi veya Baykar şirketinin İsrail ile ticaret yaptığını ima etme amacı olmadığını, bir iletişim hatası yaptığını söylediği aktarıldı.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Evren Barış Yavuz'un, "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3 yıl 4 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.