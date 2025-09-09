  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eylem çağrısı yapan 3 kişi tutuklandı

Eylem çağrısı yapan 3 kişi tutuklandı

Eylem çağrısı yapan 3 kişi tutuklandı
Güncelleme:

İstanbul Valiliği'nin eylem yasağı kararına rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Valiliği tarafından Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de miting, toplantı ve gösterilerin yasaklanması yönünde alınan karara karşı gelmek amacıyla sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet ettiği öne sürülen sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında, 'Suç işlemeye tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında adresleri tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 3 kişi tutuklandı. 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

DHA

text-ad
Etiketler istanbul eylem sosyal medya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yağmur Atacan yoga şov yapan eşi Pınar Altuğ'a çirkin taciz sonrası sessizliğini bozdu Yağmur Atacan yoga şov yapan eşi Pınar Altuğ'a çirkin taciz sonrası sessizliğini bozdu Gelir vergisinde kritik değişiklik: Bu 7 meslek için vergi sistemi değişti! Gelir vergisinde kritik değişiklik: Bu 7 meslek için vergi sistemi değişti! Manifest soruşturmasında karar çıktı Manifest soruşturmasında karar çıktı Özgür Özel Taksim'de resti çekti: ''Kardeşim olsa affetmem'' Özgür Özel Taksim'de resti çekti: ''Kardeşim olsa affetmem'' Yılların yaşlandıramadığı güzel oyuncu uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor Yılların yaşlandıramadığı güzel oyuncu uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor Fenerbahçe yeni teknik direktörünü resmen açıkladı Fenerbahçe yeni teknik direktörünü resmen açıkladı İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın odasından dikkat çeken görüntüler İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın odasından dikkat çeken görüntüler Romantik aşık hamile eşine yaptığı sürpriz yüzünden işinden oldu! Romantik aşık hamile eşine yaptığı sürpriz yüzünden işinden oldu! İsrail şimdi de Katar'ı vurdu: Hamas yetkililerine suikast! İsrail şimdi de Katar'ı vurdu: Hamas yetkililerine suikast! İçi başka, dışı başka, yeri bambaşka... Türkiye'nin zirvesindeki evi görenler gözlerine inanamıyor İçi başka, dışı başka, yeri bambaşka... Türkiye'nin zirvesindeki evi görenler gözlerine inanamıyor
Altındaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş'ten kritik 10 gün uyarısı Altındaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş'ten kritik 10 gün uyarısı Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Sakatlığı açıklandı Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Sakatlığı açıklandı Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho sahalara geri dönüyor! Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho sahalara geri dönüyor! Özel CHP'nin bir sonraki hamlesini açıkladı: ''Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız'' Özel CHP'nin bir sonraki hamlesini açıkladı: ''Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız'' Survivor Yunus Emre'den Manifest kızları hakkında skandal ifadeler Survivor Yunus Emre'den Manifest kızları hakkında skandal ifadeler 15 yaşındaki çocuk akranı tarafından öldürüldü 15 yaşındaki çocuk akranı tarafından öldürüldü Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 4 sayfalık açıklama: Altı okla mesaj verdi! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 4 sayfalık açıklama: Altı okla mesaj verdi! CHP adım adım Gürsel Tekin'in peşinde CHP adım adım Gürsel Tekin'in peşinde Filenin Sultanları'ndan Dünya ikinciliğini solda sıfır bırakan zafer! Filenin Sultanları'ndan Dünya ikinciliğini solda sıfır bırakan zafer! Havalimanında bikiniyle dolaşan Derin Talu yine olay yarattı Havalimanında bikiniyle dolaşan Derin Talu yine olay yarattı