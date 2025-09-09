Eylem çağrısı yapan 3 kişi tutuklandı

İstanbul Valiliği'nin eylem yasağı kararına rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Valiliği tarafından Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de miting, toplantı ve gösterilerin yasaklanması yönünde alınan karara karşı gelmek amacıyla sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet ettiği öne sürülen sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında, 'Suç işlemeye tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında adresleri tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 3 kişi tutuklandı. 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA