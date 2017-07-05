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  3. 05 Temmuz 2017 09:33

Eylem hazırlığındaki hainlere ağır darbe

Hakkari'de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.

Eylem hazırlığındaki hainlere ağır darbe
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TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 04 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde Hakkari kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği; bölücü terör örgütüne ait iki silah mevzi ile depo olarak kullanılan bir mağaranın imha edildiği ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensubu teröristlerden birinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Vuruş bölgesindeki hasar/zayiat tespit çalışmalarının devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.

İHA

tsk , hava harekatı , pkk