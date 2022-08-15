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Eylem hazırlığındaki PKK'lılar kıskıvrak yakalandı

Eylem hazırlığındaki PKK'lılar kıskıvrak yakalandı

Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos'un yıl dönümünde sokakları hareketlendirmek ve eylem hazırlığında olan şahıslarla ilgili çalışma başlattı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA
Yapılan çalışmalar sonucunda S.A., A.S., M.Ö., M.R., A.M., S.A., İ.A., Y.D., N.A. ve M.A. isimli şüphelileri belirleyen ekipler, operasyon için bu sabah düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle Mersin, Tarsus ve Silifke'de 10 adrese giren ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

PAYLAŞIMLARI TESPİT EDİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şahısların ayrıca sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütünü övücü, yüceltici ve sahiplenici paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adresinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İHA

Etiketler pkk mersin eylem operasyon
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