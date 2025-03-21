Eylem paylaşımlarına erişim engeli getirildi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, Türkiye genelinde protestolar devam ederken, SOL Genç'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin 'yolsuzluk ve terör' soruşturmaları kapsamıdna gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.
Halk, ülke genelinde sokağa çıkıp gözaltılara tepki göstermeye devam ederken eylemlerden paylaşım yapan bazı sosyal medya hesaplara erişim engeli getirildi.
Sol Genç’in, Türkiye genelindeki eylemlerden paylaşım yapan "SOL Genç ODTÜ, SOL Genç Ankara, SOL Genç Kocaeli" kullanıcı adlı X hesapları erişime engellendi.
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