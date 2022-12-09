EYT’de büyük skandal! EYT'lilerin evrakları kayboldu

Milyonlarca “emeklilikte yaşa takılan” ve ailesinin beklediği EYT düzenlemesinde skandal itiraf, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin EYT kapsamına giren bazı vatandaşların evraklarının kaybolduğunu açıkladı.

EYT'lilerin yıllardır bekledikleri haber geçtiğimiz günlerde gelmiş ve hükumetin EYT'lilerin sorunlarını çözecek yasayı Aralık ayı bitmeden yetiştireceği kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. İddiaların ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de iddiaları doğrulamış ve "Aralık bitmeden yetiştireceğiz" sözleriyle EYT'lileri heyecanlandırmıştı.

SGK'nın 1999 yılı öncesi kayıtlarının dijital ortamda olmaması nedeniyle tam olarak kaç kişinin EYT kapsamında olduğunun net biçimde hesaplanamadığını kaydeden Bakan Bilgin, memurların tek tek dosya üzerinden arşiv taraması yapmak zorunda kaldığını, bazı evraklarınsa kaybolduğunu söyledi.

EVRAKLARI BULAMIYORUZ

Bakan Bilgin sözlerine şu şekilde devam etti; "EYT, 8 Eylül 1999 öncesi çalışanları, işe girenleri, kapsıyor. Fakat o zaman, henüz bizde dijital ortamda kayıt sistemleri yok. Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş veya evrakları bulunamıyor.

SÖZÜMÜ TUTARIM OCAK AYINA SARKMAYACAK!

EYT'lilere seslenen Bilgin, verdiği sözü tutacağını ve bu işin Aralık ayında netleşeceğini açıkladı. Bilgin, "Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz, kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman inşallah, sözümü tutarım, ocak ayına da sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman Meclis ile bunu paylaşacağım." sözleriyle EYT'lilerin yüreklerine su serpti.

EN BÜYÜK ENGEL İŞVERENLER

Bakan Bilgin, EYT konusunda önlerine çıkan en büyük sorunun işverenler olduğunu söyledi. "EYT doğrudan işverenleri ilgilendiriyor. İşveren tecrübeli çalışanımı kaybetmek istemeyiz ama bir de bize mali yükü var diyor… Yaş sınırından bahsedenler oluyor. Öteleyin diyenler oluyor" açıklaması yaptı.