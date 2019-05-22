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  3. 22 Mayıs 2019 22:32

EYT'liler 26 Mayıs'ta İstanbul'da buluşacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) miting başvurusuna İstanbul Valiliği olumlu yanıt verdi. EYT'liler 26 Mayıs'taki mitingle seçim öncesi bir kez daha seslerini yükseltecek.

EYT'liler 26 Mayıs'ta İstanbul'da buluşacak
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 26 Mayıs’ta Yenikapı’da merkezi miting düzenleyecek.

Miting kararının ardından İstanbul Valiliğine başvuru yapan EYT’lilere yanıt geldi.

Valilikten gelen onayın ardından EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da yapılacak miting için çağrı yaptı.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, “15 gün evvel İstanbul Valiliğine yaptığımız başvurumuz kabul gördü. Davana sahip çıkacaksın, birlikte başaracağız, birlikte güçlü olacağız. Bu dava hepimizin, sen varsan bir fazlayız” dedi.
 

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