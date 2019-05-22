EYT'liler 26 Mayıs'ta İstanbul'da buluşacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 26 Mayıs’ta Yenikapı’da merkezi miting düzenleyecek.

Miting kararının ardından İstanbul Valiliğine başvuru yapan EYT’lilere yanıt geldi.

Valilikten gelen onayın ardından EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da yapılacak miting için çağrı yaptı.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, “15 gün evvel İstanbul Valiliğine yaptığımız başvurumuz kabul gördü. Davana sahip çıkacaksın, birlikte başaracağız, birlikte güçlü olacağız. Bu dava hepimizin, sen varsan bir fazlayız” dedi.

