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Eyüp Aksu'dan ''Taksi bulamadığı için otobüse bindi'' iddialarına cevap

Eyüp Aksu'dan ''Taksi bulamadığı için otobüse bindi'' iddialarına cevap
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Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, sosyal medyada paylaşılan ''Taksi bulamadığı için minibüse bindi'' şeklindeki fotoğraflı paylaşımlarla ilgili soruya yanıt verdi.

Ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'nda bulunan İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, sosyal medyada paylaşılan 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' şeklindeki fotoğraflı paylaşımlarla ilgili soruya yanıt verdi.

''BEN BÜTÜN ULAŞIM CAMİASININ TEMSİLCİSİYİM''

'Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu‘nun İstanbul’da UKOME temsilciliğini yapıyorum. Kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, servis, taksi dolmuş, taksi gibi bütün ulaşım camiasının ben temsilcisiyim' diyen Aksu, şu ifadeleri kullandı:

Eyüp Aksu'dan ''Taksi bulamadığı için otobüse bindi'' iddialarına cevap - Resim : 1

''İSTEDİĞİNİZ ZAMAN TAKSİ BULABİLİRSİNİZ''

"Bu ulaşım camiasını temsil ettiğim için bütün ulaşım camiasıyla görüşüyoruz, istişare ediyoruz, rapor hazırlıyoruz. Bütün ulaşım araçlarını kullanıyorum. Ayrıca İstanbul’da bildiğiniz üzere sabah ve akşam saatlerinde yüzde 90 oranında trafik oluşuyor. Metro tramvay gibi minibüs gibi ulaşım araçlarını kullanıyorum. Bundan dolayı da dün minibüsle seyahat ettim, bazen toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gidip geliyorum. İstediğiniz zaman taksi bulabilirsiniz. İstediğiniz an taksi kullanabilirsiniz ben de istediğim an taksiyi kullanıyorum. Bu olayın bunla hiçbir alakası yok, tercihen kullanıyorum" diye konuştu.

DHA

Etiketler Eyüp Aksu taksi Taksiciler odası Taksiciler Esnaf Odası başkanı
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