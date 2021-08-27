Ezber bozan karar! O Whatsapp mesajları delil oldu

Konya'da yaşayan kadın eşinin kendisini aldattığını öğrendikten sonra boşanma davası açtı. Eşinin başka kadınlarla yaptığı cinsel içerikli konuşmaları mahkemeye delil olarak sundu ve mahkeme, bu yazışmaları delil olarak kabul etti.

Konya'da yaşayan bir kadın eşinin kendisini başka kadınlarla aldattığını fark ettikten sonra Türk Medeni Kanunu'nun da düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açtı. Kadın mahkemeye eşinin telefonundaki sesli, görüntülü ve yazılı sohbet ve iletişim uygulaması üzerinden başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntülerini de alarak çıktılarını sundu.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, ilk derece mahkemesinin yaptığı yargılama sonucunda boşanmaya sebebiyet veren olaylarda "Cinsel yönden güven sarsıcı davranışlarda" bulunan davalı erkeğin tam kusurlu olduğu belirtilerek tarafların boşanmalarına karar verildi. Aynı zamanda mahkeme davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata da hükmetti. Erkek kararı temyiz ederek Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

BAM: DELİLLER HUKUYA AYKIRI

Konya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Hukuk Dairesine gelen karar ise delillerin usulsüz alındığı belirtilerek bozuldu. Bölge Adliye Mahkemesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, erkeğe yüklenen kusura ilişkin hukuka uygun delillerle ispatlanamadığı, davacı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan ve erkeğe ait olduğu iddia edilen ekran görüntülerinin, erkeğin telefonundan erkeğin rızası dışında hukuka aykırı olarak elde edildiği gerekçesiyle erkeğe kusur olarak yüklenen bu unsurun gerçekleşmediği belirtildi. Aynı zamanda kusursuz olan erkeğin de Türk Medeni Kanunu'na göre tazminatla sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle erkeğin istinaf talebi kabul edilerek kadının tazminat talepleri reddedildi.

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