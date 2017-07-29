F-16'lar PKK'lı hainlere ölüm oldu yağdı

Kuzey Irak'taki Avaşin- Basyan ve Zap bölgelerinde İHA'larla keşif yapan güvenlik güçleri, sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan bir grup PKK'lı teröristin yerini tespit etti. Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F16 savaş uçakları, belirlenen hedefleri vurdu. 4 terörist öldürülürken, 7 barınma yeri, 4 silah mevzisi, 11 mağara ve 2 doçka silahının da imha edildi. Dün de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekâtında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

BİR HAFTADA 55 ETKİSİZ



Hakkâri, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Batman, Van ve Siirt'te de operasyonlar aralıksız devam ediyor. Son bir haftada yapılan operasyonlarda, iki sözde üst düzey olmak üzere 55 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlarda, silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Yapılan arazi arama taramalar sonucu, 45 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.