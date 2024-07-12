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Fabrikada korkunç kaza: Kadın işçinin eli koptu

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İstanbul Pendik'te kalıp imalatı yapılan iş yerinde, bir kadın işçinin baskı makinesine sıkıştırdığı eli koptu.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Güllübağlar Mahallesi Memlük Sokak üzerinde bulunan, kalıp imalatı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında ismi öğrenilemeyen bir kadın işçinin kolu baskı makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Baskı makinasına kolu sıkışan işçinin eli koptuğu öğrenildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürüldü. Hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Fabrikada korkunç kaza: Kadın işçinin eli koptu - Resim : 1

 

DHA

Etiketler pendik eli koptu baskı makinesi
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