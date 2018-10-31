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  3. 31 Ekim 2018 14:54

Fabrikayı boşaltıp kaçtılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasına çalışan işçiler, makinelerin götürüldüğünü görünce büyük şok yaşadı.

Fabrikayı boşaltıp kaçtılar
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan mobilya fabrikasına sabah mesaiye gelen işçiler, iş yerinin tamamen boşaltıldığını görünce şok yaşadı. Uzun zamandır paralarını alamadıklarını söyleyen işçiler, fabrika önünde eylem yaptı.

İnegöl ilçesinde bulunan mobilya fabrikasında çalışan işçiler, sabah iş yerine geldiklerinde makinelerin götürüldüğünü gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan ve tepki gösteren işçiler, duruma engel olmak ve yetkililere ulaşmak istedi ancak sonuç alamadı. Uzun zamandır ücretlerinin ödenmediğini belirten yaklaşık 30 işçi, fabrika önünde eylem yaptı.

İşçilerden Hakan Güngör, "Cuma günü patronlar bizi İstanbul'a gönderdi. Müşterilerle görüştüm. Sabah haber aldık, buraya geldiğimizde makinelerin taşınmakta olduğunu gördük. Buradan kaçıyorlar. Bu kadar insan mağdur oldu. Tedarikçiler ve biz işçiler mağdur olduk. 40 civarında işçi, mağdur oldu. Gece içerdeki tüm ürünleri boşaltmışlar. Bize de cuma gününe kadar izin verdiler. Firma sanırım batmış, kaçmışlar. İşçilerin maaşlarını ödemeleri lazım" dedi.

'GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATARAK ÇALIŞTIK'
İşçilerden Esra Çakıroğlu ise "Biz gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Halimiz ortada. Bize, 'Pazar gününe kadar ürünleri yetiştirin' dediler. Bir gün sonra tatile çıkardılar. Fabrikaya boşaltıp gitmişler. Biz emeğimizi kimden alacağız. Mağdur olduk" diye konuştu.

DHA

bursa , mobilya fabriakası
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