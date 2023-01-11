Facebook'tan bulduğu sahte fizyoterapist hayatını kabusa çevirdi

Kendisini fizyoterapist olarak tanıtan G.K., belini çektiği Rahman E.'nin fıtığını patlattı. 7 ay rapor alan talihsiz adam, işinden de oldu. Tedavi yetkisi olmadığı ortaya çıkan sahte fizyoterapist hakkında 5 yıl hapis isteniyor.

Bursa'da yaşayan ve bir otomotiv şirketinde çalışan Rahman E. (35), gördüğü tedaviye rağmen bel fıtığı şikayetleri sürünce Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K.'ya başvurdu. 2020'nin Kasım ayında G.K.'nın İstanbul Kadıköy'deki muayenehanesine giden Rahman E., bir hafta arayla 4 seans aldı. Her seans için 600 lira ödedi.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, yurtdışında eğitim aldığını söyleyen G.K., Rahman E.'nin belini çekti. Bu sırada fıtığı patlayan adamın fıtık içindeki sıvı omurilik sinirlerine baskı yaptı. Bursa'ya dönen Rahman E.'nin belden aşağısı tutmaz oldu. Apar topar ameliyat olan Rahman E., ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı.

"BELDEN AŞAĞIM UYUŞUK"

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Rahman E., "7 ay rapor aldım, işe gidemedim. 8 yıllık işimden oldum. Kredilerimi ödeyemedim, geçimimi sağlayamadım. Ağır depresyon geçirdim. Yanlış uygulama sonucu belimden aşağı uyuşuklukla yaşamak zorunda kaldım. G.K. 'Özür dilerim, maddi ve manevi arkandayım' dedi ancak bir daha aramadı" dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İfadesi alınan G.K. ise Uzakdoğu'da masaj eğitimi aldığını ve terapistlik yaptığını, uygulamalar sonucu çok sayıda kişinin rahata erdiğini söyleyerek suçlamayı reddetti.

Tedavi merkezini kapattığı belirtilen G.K.'nın tedavi yetkisinin bulunmadığı belirlendi. Diploması olmadığı halde hasta tedavi eden G.K. için 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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