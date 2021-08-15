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Faciadan bir adımla kurtuldu

Faciadan bir adımla kurtuldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken genç kız faciadan bir adım ile kurtuldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

ÇATIDAN ÇİNKO PARÇASI UÇTU
Savrun Mahallesi Levent Sağmen Sokak'ta yaşanan olayda ise rüzgarla birlikte şiddetini artıran ve dolu ile karışık sağanak esnasında bir evin çatısından çinko parçası uçtu.

BİR ADIMLA KURTULDU
Bu sırada kaldırımda yürüyen genç kız, çinko parçasının altında kalmaktan bir adımla ile kurtuldu. Genç kız durumu fark etmeden yoluna devam ederken, düşen çinko esnaf tarafından kaldırıldı. Genç kızın son andan kurtulduğu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler genç kız facia
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