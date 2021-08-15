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Facialar bitmiyor: Antalya'da bir orman yangını daha

Facialar bitmiyor: Antalya'da bir orman yangını daha

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ile müdahale ediliyor.

Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler ve 4 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor. 

Etiketler orman yangın antalya
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