Facialar bitmiyor: Antalya'da bir orman yangını daha

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ile müdahale ediliyor.

Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler ve 4 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.