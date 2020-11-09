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  3. 09 Kasım 2020 22:52

Facianın adı hatalı sollama: 4 ölü, 3 yaralı!

Nevşehir’in Balcın köyü yakınlarında ambulansı sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Facianın adı hatalı sollama: 4 ölü, 3 yaralı!
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Alınan bilgilere göre, Alacaşar köyünden Nevşehir’e dönmekte olan Y.K. idaresindeki ambulansı sollamaya çalışan M.A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen S.Ö. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsünün direksiyonu kırmasıyla tarlaya savrulan araçtaki M.S. ve S.S. hafif yaralanırken, kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile beraberindeki Ş.A. ve N.A. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

trafik kazası , kaza , facia , hatalı sollama
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