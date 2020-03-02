Fahiş fiyatlı ihaleyi iptal ettiren doktor darp edildi

Adıyaman Kâhta İlçe Devlet Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Şevket Ergun Güzel, hastane tarafından açılan medikal malzemesi ihalesinde bir firma tarafından verilen fahiş fiyatlara tepki gösterip, ihaleyi iptal ettirmesinin ardından başhekimin sekreteri tarafından darp edildiğini iddia etti.

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi 5-6 ay önce Kahta Devlet Hastanesi tarafından ihaleye çıkarılan plak vida çıkarma seti, motor delici ve kesici seti ihalesine çıktı. Hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Şevket Ergun Güzel, fahiş fiyatlara tepki göstererek ihaleyi iptal ettirmeyi başardı.

İhaleyi iptal ettirdiği gerekçesiyle Kâhta Devlet Hastanesi Başhekimi’nin sekreteri tarafından darp edildiğini belirten Doktor Şevket Ergun Güzel, Kâhta Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Doktor Güzel, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

“40 BİN LİRALIK PLAK VİDA ÇIKARMA SETİ 90 BİN LİRAYA ALINMAYA ÇALIŞILDI”

Kâhta Devlet Hastanesi’nde yapılan medikal malzemelerin fahiş fiyatlarla alınmasına engel olduğu için mobbinge maruz kaldığını iddia eden Güzel, şöyle konuştu:

Kâhta Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanıyım.

Bugün yaşadığım bir darp olayından sonra yardım alabilmek için bu videoyu çekiyorum.

Olayın özetini anlatmak gerekirse şu şekilde anlatabilirim.

Yaklaşık 5-6 ay önce başhekimlik tarafından çıkarılan plak vida çıkarma seti, motor delici ve kesici seti ihalesine katılmam sonucunda fahiş fiyatlarının çok yüksek olması ve Türkiye ortalamasında 40 bin lira olan Kartal Devlet Hastanesinde çok iyisinin 42 bin liraya alındığı plak vida çıkarma seti 90 bin lira gibi rakamlara alınmaya çalışıldığını fark etmem üzerine ihalenin iptalini sağladım.

Daha sonra ise Başhekim A. D. tarafından odaya çağrıldım.

Başhekim neden bu ihaleyi sonlandırmadığımı söyledi ben de bunun uygun olmadığını devletin zarara uğrayacağını söyledim.

Başhekim ise neye göre kime göre diyerek cevap verdi.

Ben ise bu ihaleye bir daha çıkmayın dedim.

“KULLANILMAYAN MALZEMELER HASTALARIN ÜZERİNE FATURA EDİLDİ”

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi A. D.'nin hastanede kullanılmayan malzemelerin hastaların üzerinden faturalandırarak haksız kazanç elde ettiğini iddia eden Güzel, sözlerine şöyle devam etti:

Sonrasında ise şahsıma türlü mobbingler başladı ve ihaleye tekrardan çıktılar.

İhaleye tekrar çıkarlarken başka firma teklif attığı için ihaleyi tekrar iptal edip tekrar çıktılar.

Sonrasında ise 95 bin lira üstünde bir fiyat ile plak vida çıkarma setini 30-35 bin lira fiyatlarla da motorların tanesi aldılar. Ki 4-5 bin liralık motorlardır bunlar.

Daha sonrasında detaylı araştırmalarım sonucu hastanenin diğer Ortopedisti B. T. ve bunun üzerinden Başhekim A.D.'nin yapılan ameliyatlarda kullanılmayan malzemeleri hastaların üzerine fatura edilerek 3 bin liralardan 10 bin liralara kadar her hastadan ciddi haksız kazanç elde ederek, devleti dolandırdıklarını fark ettim.

Bu konuyla ilgili raporlarımı düzenleyerek gerekli yerlere başvurdum.

“BAŞHEKİM SEKRETERİ TARAFINDAN DARP EDİLDİM”

Hastane başhekimi sekreteri tarafından dışarı çıkartılarak darp edildiğini iddia eden Güzel, şu ifadeleri kullandı:

Sizin başhekimlikle derdiniz ne bir konuşalım diye dışarıya çağırdı dışarıya çıktığımızda kendisine adli sürecin devam ettiğini karışmaması gerektiğini söyledim.

Başhekime bulaşan beni karşısında bulur diyerek üstüme saldırdı ve beni darp etti gözümde ve dudağımda bir morluk oluştu.

Daha sonra ise savcılık makamına gittim ve şikayet ettim.

Sonrasında başhekimi aradığımda telefonlarımı açmadı.

Uzman Whatsapp grubumuza konuyla ilgili mesaj yazdığımda arıyorum ulaşamıyorum beş gün darp raporu aldığımı söyledim.

Bu yazımın fotoğrafını çekip ‘manyağa bak' şeklinde terbiye sınırlarını aşan bir şekilde cevap verdi.

Benim sizden talebim bu konuda grubumuzca elimizden geldiğinde yapmamız.

“BU HIRSIZLIK DÜZENİ DEVAM ETSİN İSTEMİYORUM”

Yolsuzlukları engellemek için elinden geldiğini yaptığını belirten Güzel şunları aktardı;

Kahta Devlet Hastanesi’nde çok ciddi yolsuzluklar oluyor ve ben bu yolsuzlukları engellemek için elimden geleni yapıyorum.

Bununla ilgili ailem Medikalci A.B. tarafından ailem üzerinden tehdit aldım. Ki bu ihalenin yapan Madikalci'si A.B.’dur.

Bununla ilgili de gerekli adli mercilere başvurdum ve tayin almak zorunda kaldım.

Yakın zamanda Kahta Devlet Hastanesi’nden ayrılıyorum.

Ama oradan ayrıldıktan sonra istemiyorum ki bu hırsızlık düzeni devam etsin.

Çünkü bizim insanlara karşı, vatanımıza karşı bir sorumluluğumuz var.

Dağda şehit olan 20 yaşındaki çocuğa karşı sorumluluklarımız var.

Dağda şehit olan çocuklar bu insanlar rahat rahat çalsın diye şehit olmadı.

Bu konuda elinizden gelen desteği bekliyorum.