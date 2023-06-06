  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Fahiş kira artışları için yeni düzenleme yolda

Fahiş kira artışları için yeni düzenleme yolda

Fahiş kira artışları için yeni düzenleme yolda
Güncelleme:

Fahiş kira artışını engellemek için adımlar atılmaya devam ederken TBMM'ye bu konularla ilgili önemli yasaların sunulması bekleniyor.

TRT'nin haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni dönemde yoğun bir çalışma dönemine girecek. Kısa süre içinde önemli yasaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan biri de kira düzenlemesi olacak.

Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan karar 1 Temmuz'da sona erecek. O düzenlemenin süresinin uzatılması bekleniyor. 

FAHİŞ KİRAYA 3 YIL HAPİS CEZASI

Kira uyuşmazlıklarında diğer formüller de masada. Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Buna göre Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.

İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecekler. Bu düzenlemeye ilişkin çalışmanın kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 

ARABULUCAYA GİDİLMEDEN DAVA SÜRECİ BAŞLAMAYACAK

27'inci dönemde kabul edilen zorunlu ara buluculuk dönemi de eylülde başlayacak. Buna göre arabulucuya gidilmeden dava süreci başlatılamayacak. 

Etiketler tbmm fahiş kira artış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En çok dolar milyarderinin yaşadığı şehirler belli oldu! İstanbul da listede
Cübbeli Ahmet, CHP'li belediyeleri hedef aldı
Kiraya fazla zam yapan ev sahipleri yandı! Yeni düzenleme yolda
Bu yoldan geçenler fotoğraf çektirmeden gitmiyor
Özgür Demirtaş Dolar/TL'deki hızlı yükselişin sebebini açıkladı
Cinsiyet değiştiren Mika Raun sevgilisiyle pozunu paylaştı
Onlardan kaçış yok! İşte dünyanın en zehirli 10 yılanı
Bilimsel olarak seçildi: İşte dünyanın en güzel 10 kadını
Haziran ayı enflasyon rakamı için tarih değişti
Jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu