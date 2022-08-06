Fahiş zam yapan ev sahipleri yandı: Kiracılara ücretsiz avukat desteği geliyor

Bakan Kurum, fahiş kira artışlarından mağdur kiracılar için belediyelerin ücretsiz avukat desteği vereceğini duyurdu.

Kira düzenlemesi ile getirilen yüzde 25 zam sınırı her ne kadar kiracıları memnun etse de, bazı ev sahiplerinin bu oranın çok üstünde zam yaptığı yada talep ettiği ifade edildi. Mağdur olan ya da olacak kiracılar için harekete geçilirken yüksek kira isteyen ev sahiplerine karşı belediyeler, kiracılara hukuki mücadelelerinde ücretsiz destek verecek.

YÜZDE 25 SINIRINA ALDIRMAYANLAR VAR

Kiralara yapılan yüksek artışlarının ardından hükümet tarafından kira düzenlemesi devreye sokuldu. Buna göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirildi. Ancak bazı ev sahipleri, kiracılardan kanunla getirilen sınırlamanın çok üzerinde kira talebinde bulundu. Yaşanan bu gelişme üzerine kiracılar ve ev sahipleri mahkemelik oldu. Yargının kilitlenmesine kiracıların mağduriyetine yol açan ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarıyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.

"TALEPLERİNİ KARŞILAMAYIN"

Bağcılar Belediyesi’nin 'Yüz Yüze 1OO Gün’ etkinliğine katılan Bakan Kurum, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kiralara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağını hatırlattı. Kiracıların bunun üzerindeki zam taleplerini karşılamaması gerektiğinin altını çizen Kurum, şunları söyledi:

"Kira artışında ev sahiplerine yüzde 25 artışı yapın, hesaplarına parayı yatırın. Bunun üzerinde kimse artış yapamaz. Ev sahipleri zorluk çıkartır, sizi evden çıkartmak isterlerse kaymakamlığa gidin şikayette bulunun. Bulunduğunuz bölgelerdeki belediyeler bu tür durumlarda ücretsiz avukat desteği verecek. Kiracılar bu konuda haklarını bilsin yüzde 25'ten fazla artış yapmasın."

BÜTÇELERİ SARSILIYOR

İstoç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç Demir, hükümetin açıklamaları ile kiracının yanında olduğunu gösterdiğini söyledi. Belediyelerin de ücretsiz avukat desteği vererek kiracıların hukuki mücadelesine katkı sunmasının anlamlı olduğunu belirten Demir, "Şimdi görev, ev sahiplerine düşüyor. Fahiş artış talepleri hem mahkemelerin iş yükünü artırıyor, hem de enflasyonu körüklüyor. Bu durum sonradan ev sahiplerinin bütçesini de sarsıyor. Enflasyonun çok üzerinde yapılan artışlar dar gelirli kiracıları zorlarken, sulh hukuk mahkemelerinin ve icra mahkemelerinin dava yükünün yüzde 40'ını kiracı mal sahibi davaları oluşturuyor. Herkesin elini başına koyup konuyu bir kez daha düşünmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.