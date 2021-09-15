Fahrettin Koca müjdeyi verdi: Turuncu ilimiz kalmdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65’in üzerine çıkararak Sarıya geçti." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentlerdeki aşılamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Türkiye'de turuncu il kalmadığını yazan Koca, şu ifadeleri kullandı:
''Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65’in üzerine çıkararak Sarıya geçti. Şimdi sıra, Maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz.''
Koca'nın paylaşımı ise şöyle:
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