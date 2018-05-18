Faik Öztürk'ü üzen MHP gelişmesi

"Genel Başkanım siyaha beyaz desin benim için beyazdır" diyerek MHP'den aday adayı olan iş adamı Faik Öztürk, MHP'nin aday listesine giremedi.



MHP 24 Haziran seçimleri öncesi milletvekili aday listesini açıkladı. MHP'den milletvekili aday adayı olan "Genel Başkanımın fikirlerine son derece saygı duyan bir insanım. Genel Başkanım siyaha beyaz desin benim için beyazdır" diyen iş adamı Faik Öztürk, listeye giremedi.

ADAY ADAYI OLMUŞTU



Adını, Safiye Soyman'la birlikteliği ve ortak şovlarıyla duyuran Faik Öztürk MHP'den aday adayı olmuştu. Öztürk, "Medyatikliğimi, bu yüzü, bu vitrini Elazığ'ın reklamı için kullanacağım" demişti.



"BAHÇELİ, SİYAHA BEYAZ DESİN BENİM İÇİN BEYAZDIR" DEMİŞTİ



Memleketi Elazığ için çalışmak istediğini söyleyemiş ve MHP'den milletvekili aday adayı olan Öztürk, "Genel Başkanımın fikirlerine son derece saygı duyan bir insanım. Genel Başkanım siyaha beyaz desin benim için beyazdır. Halbuki siyah ama öyle bir bağlılığım var. Bu 49 yıllık bir parti. Yeni kurulan bir partiye gitmedim, ondan dolayı da çok mutluyum. Cumhur ittifakı olmasa bile yine MHP'den, partiye bağlılığımdan dolayı aday olurdum. Başka bir partiye gidip de aday olmam. Hep ekmeğimin derdinde olduğum için hiç MHP'li olduğumdan dolayı zora da düşmedim." demişti.