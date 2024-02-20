Faiz haftasında Dolar, Euro ve altından yeni zirve

Yeni haftaya da Türk Lirası karşısındaki yükselişle başlayan döviz ve değerli metaller, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz karar haftasındaki zirve seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 20244 yılının ikinci politika faizi kararını vereceği haftaya Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan piyasalar yeni günde de zirvedeki seyrini sürdürüyor.

Döviz kurundaki yükseliş uzun süredir devam ederken, geçtiğimiz haftalarda art arda rekorlar kıran dolar ve euro, haftanın ikinci işlem gününe de yukarı ivmeli bir hareketle başlangıç yaptı.

Dolar/TL son olarak 31,0048 ile yeni tarihi zirvesini görmüştü.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30,86 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4,3 oldu.

Altının ons fiyatı, dolar endeksinin gerilemesi ve Ortadoğu'da jeopolitik gerilimin tırmanmasının ardından 2022 dolara kadar yükselmesiyle yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişeler sıcaklığını korurken, ABD'de açıklanması beklenen önemli şirketlerin bilançoları öncesinde negatif bir seyir izleniyor. Yarın yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklarda da, bankanın gelecek dönemde izleyeceği yola dair ipuçları aranacağını belirten analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararını 22 Şubat Perşembe günü açıklayacak. TCMB, ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmış ve faiz artışlarına sona gelindiği işaret etmişti. Piyasalar, faizin sabit bırakılacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Faiz kararının yanı sıra TCMB'nin kredi kartı referans faiz oranlarında değişiklik yapıp yapmayacağı da takip edilecek.

İşte 20 Şubat Salı Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,87 TL'den başlayan Dolar 30,88 TL'den,

33,27 TL'den başlayan Euro 33,29 TL'den,

38,86 TL'den başlayan Sterlin 38,89 TL'den,

20,55 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,54 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,87 TL'den, Euro 33,26 TL'den, Sterlin 38,89 TL'den, Japon Yeni ise 20,59 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 19 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 19 Dolar'dan,

2 bin 4 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 4 TL'den,

3 bin 404 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 404 TL'den,

14 bin 7 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 14 bin 7 TL'den,

22,81 TL'den başlayan Gümüş ise 22,80 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 17 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 1 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 404 TL'den,

Cumhuriyet altını 14 bin 7 TL'den, Gümüş ise 22,88 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 51 bin 755 Dolar'dan başlayan Bitcoin 51 bin 984 Dolar'dan,

2 bin 926 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 932 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,09 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,43 Dolar'dan işlem görüyor.