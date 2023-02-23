Faiz karar gününde, dolar barajda, altın sert düştü

Piyasalar ABD Merkez Bankası FED'ten gelen enflasyon açıklamasıyla yeni güne başlarken, Dolar barajda, altın fiyatları ise sert bir şekilde geri çekildi. Piyasaların gözü bugün TCMB'nin alacağı faiz kararında. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye 11 ilimizi vuran ve 43 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olmuşken bugün TCMB tarafıdan açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasalarda dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Dün akşam ABD Merkez Bankası FED'in son para politikası toplantısına ait tutanaklar, enflasyon riskinin hala yüksek olduğunu ve enflasyonda düşüşten bahsedilebilmesi için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu göstermişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün vereceği faiz kararı öncesinde ABD Doları kuru limitlerde seyrederken altın fiyatlarında büyük bir geri çekilme var.

İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 18,87 TL'den başlayan Dolar 18,87 TL 'den,

20,06 TL'den başlayan Euro 20,08 TL 'den,

22,78 TL'den başlayan Sterlin 22,81 TL 'den,

13,99 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 18,87 TL'den, Euro 20,11 TL'den, Sterlin 22,85 TL'den, Japon Yeni ise 14,04 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.828 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.832 Dolar 'dan,

1.109 TL'den başlayan Gram altın 1.112 TL 'den,

1.784 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.788 TL 'den,

7.341 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.356 TL 'den,

13,14 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,17 TL'den fiyatlanıyor. Dün Ons altın 1.836 Dolar 'dan, Gram altın 1.114 TL 'den, Çeyrek altın 1.792 TL 'den, Cumhuriyet altın 7.372 TL 'den, Gram Gümüş ise 13,23 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 24 bin 507 Dolar'dan başlayan Bitcoin 24 bin 363 Dolar'dan,

1.669 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.663 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 80,86 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 80,78 Dolar'dan işlem görüyor.