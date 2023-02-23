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Faiz karar gününde, dolar barajda, altın sert düştü

Faiz karar gününde, dolar barajda, altın sert düştü
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Piyasalar ABD Merkez Bankası FED'ten gelen enflasyon açıklamasıyla yeni güne başlarken, Dolar barajda, altın fiyatları ise sert bir şekilde geri çekildi. Piyasaların gözü bugün TCMB'nin alacağı faiz kararında. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 24 bin 507 Dolar'dan başlayan Bitcoin 24 bin 363 Dolar'dan,
1.669 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.663 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 80,86 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 80,78 Dolar'dan işlem görüyor.  

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