Faiz karar gününde, dolar, Euro, altın gerilmiş yay gibi

TCMB'nin Kasım ayı politika faizini açıklayacağı kritik günde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısında rekor seyri tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yapacağı toplantıda alacağı Kasım ayı politika faizi kararını beklerken, döviz ve değerli metaller yeni güne de Türk Lirası karşısında yükselişle başladı.

Bugün toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin piyasa katılımcıları anketinde, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinin bu hafta yüzde 37,8’e, üç ay sonra ise yüzde 40’a yükselmesi bekleniyor. Öte yandan Morgan Stanley, parasal duruş büyük ölçüde normalleştiğinden ve şimdiye kadar yapılan sıkılaştırmanın etkisi önümüzdeki aylarda daha görünür hale geleceğinden, bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık daha küçük bir artış beklediğini ifade etmişti.

Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist ise yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyor.

AA Finans'ın 12 ekonomistle yaptığı TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketinde ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşmişti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,83 TL'den başlayan Dolar 28,83 TL'den,

31,51 TL'den başlayan Euro 31,53 TL'den,

36,15 TL'den başlayan Sterlin 36,09 TL'den,

19,36 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,36 TL'den işlem görüyor.