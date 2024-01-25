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Faiz karar gününde Dolar'dan bir rekor daha

Faiz karar gününde Dolar'dan bir rekor daha
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TCMB'nin bugün açıklayacağı yeni yılın ilk faiz kararı öncesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor serisi devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 2024 yılının ilk politika faiz kararını verecek. Piyasalar Para Politikası kurulu toplantısı öncesinde Türk Lirası karşısındaki rekor serisine aralıksız sürdürüyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor. Yılın ilk faiz kararı Merkez Bankası tarafından bugün saat 14.00’te açıklanacak.

Reuters anketine göre Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta bir haftalık repo faizini 250 puan daha son bir artışla yüzde 45'e yükselterek faiz artışı döngüsünü tamamlaması bekleniyor. 

İşte 25 Ocak Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 30,26 TL'den, Euro 32,99 TL'den, Sterlin 38,51 TL'den, Japon Yeni ise 20,55 TL'den işlem görüyor.

Dün kapanışta Dolar 30,23 TL'den, Euro 32,99 TL'den, Sterlin 38,58 TL'den, Japon Yeni ise 20,54 TL'den işlem görmüştü.

 

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