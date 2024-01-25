Faiz karar gününde Dolar'dan bir rekor daha

TCMB'nin bugün açıklayacağı yeni yılın ilk faiz kararı öncesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor serisi devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 2024 yılının ilk politika faiz kararını verecek. Piyasalar Para Politikası kurulu toplantısı öncesinde Türk Lirası karşısındaki rekor serisine aralıksız sürdürüyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor. Yılın ilk faiz kararı Merkez Bankası tarafından bugün saat 14.00’te açıklanacak. Reuters anketine göre Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta bir haftalık repo faizini 250 puan daha son bir artışla yüzde 45'e yükselterek faiz artışı döngüsünü tamamlaması bekleniyor. İşte 25 Ocak Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum... Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni Dolar 30,26 TL'den, Euro 32,99 TL'den, Sterlin 38,51 TL'den, Japon Yeni ise 20,55 TL'den işlem görüyor.

Dün kapanışta Dolar 30,23 TL'den, Euro 32,99 TL'den, Sterlin 38,58 TL'den, Japon Yeni ise 20,54 TL'den işlem görmüştü. Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş Ons altın 2 bin 16 Dolar'dan, Gram altın 1.961 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 378 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 903 TL'den, Gümüş ise 22,14 TL'den fiyatlanıyor. Dün kapanışta Ons altın 2 bin 20 Dolar'dan, Gram altın 1.965 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 378 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 903 TL'den, Gümüş ise 22,09 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum'da son durum Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Bitcoin 39 bin 836 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 206 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol fiyatları Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da 80,12 Dolar'dan işlem görüyor.